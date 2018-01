CoopVoce lancia ChiamaTutti NO STOP: chiamate e SMS illimitati a 7 euro/mese nei punti vendita Unicoop Firenze

Disponibile da oggi – 25 gennaio 2018 – la nuova offerta ChiamaTutti NO STOP di CoopVoce, valida esclusivamente nei punti vendita Unicoop Firenze (presenti nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena).

La nuova promozione è dedicata a chi attiva una nuova SIM CoopVoce (senza vincolo di portabilità) fino al 28 febbraio 2018 e prevede ogni mese, chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali e SMS illimitati (utilizzabili anche nei 31 Paesi aderenti al Roam Like At Home).

ChiamaTutti NO STOP ha un costo di 7 euro al mese con rinnovo automatico . Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 7 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 7 giorni, altrimenti verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario attivo sulla numerazione.

La promozione nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti CoopVoce, ma con un contributo una tantum di 9 euro, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese.

Per chi volesse aggiungere anche navigazione internet, può attivare la Web 2 Giga senza limiti al costo di 1 euro al mese, durante il periodo di validità della promozione. Inoltre, i clienti che portano il proprio numero in CoopVoce dal 25 gennaio al 28 febbraio 2018 nei punti vendita di Unicoop Firenze ed attivano contestualmente la promozione ChiamaTutti NO STOP, riceveranno 30 euro di traffico telefonico bonus in omaggio.

Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. Ogni cliente può beneficiare del bonus di 30 euro al massimo su 2 linee. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

Le altre promozioni CoopVoce attualmente attivabili:

ChiamaTutti START+ (promo nazionale attivabile fino al 28 febbraio 2018)

(promo nazionale attivabile fino al 28 febbraio 2018) ChiamaTutti 500+ (solo nei punti vendita Coop Liguria fino al 20 febbraio 2018)

