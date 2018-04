Concorso 70 anni Prodotto Coop: anche con CoopVoce vinci milioni di premi

I prodotti a marchio Coop festeggiano i 70 anni e anche CoopVoce rientra nel concorso che permette di vincere premi e buoni spesa che arrivano al valore di 1.000 euro.

Dal 16 aprile al 4 giugno ogni 10 euro di spesa in Prodotti a Marchio Coop (oltre 4.000 prodotti tra grocery, carne e pesce, ortofrutta, gastronomia e non food, comprese le ricariche CoopVoce effettuate dal personale del punto vendita) si riceve una cartolina con cui si può vincere subito uno degli oltre 2 milioni di prodotti Coop.

Non solo, se si è socio Coop, si può partecipare al concorso on line dedicato appunto solo ai soci su www.70anniprodottocoop.it. In questo caso basta giocare il codice presente sulla cartolina entro il 17 giugno 2018 per vincere tantissimi altri premi.

Premi concorso on line

Buoni spendibili in prodotti Coop. Sono previsti buoni in tagli da 10,00 ciascuno (non tutti cumulabili) spendibili solo per l’acquisto di prodotti a marchio Coop (grocery, carne e pesce, ortofrutta, gastronomia e non food) entro e non oltre il 31 luglio 2018.

In palio ci sono: 15.000 buoni Coop del valore di 10 euro; 7.000 buoni Coop del valore di 20 euro; 5.000 buoni Coop del valore di 50 euro; 1.000 buoni Coop del valore di 70 euro.

Buoni spendibili sul totale della spesa. In palio 70 buoni Coop del valore di 1.000 euro ciascuno. I buoni Coop sono in carnet divisi in tagli da 20,00 euro (non cumulabili), spendibili sul totale della spesa entro e non oltre il 3 giugno 2019.

Gli altri premi. In palio 2.000 macchine da caffè in capsule Fior Fiore Coop. 2.000 abbonamenti da 12 numeri alla rivista Fior Fiore in Cucina, il mensile di ricette e cultura gastronomica disponibile solo alla Coop.

Al concorso aderiscono i punti vendita di Novacoop, Coop Liguria, Coop Lombardia, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Reno, Consorzio SAIT, Unione Amiatina e Cooperativa dei Consumatori.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 1.460 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure seguici su Facebook | Twitter e Google+