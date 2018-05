Compleanno Rabona Mobile: ricarica 20 euro e ne ottieni 30

Dal 24 al 31 magio 2018, per festeggiare il primo anno di vita di Rabona Mobile, l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) su rete TIM, regala il 50% di ricarica in più sul taglio da 20 euro.

In pratica, ricaricando 20 euro entro il 31 maggio, se ne riceveranno 30, ma solo se effettuata su rabona.it o su App Rabona.



Rabona Mobile ha fatto inoltre promozione in tv, in occasione della finale di Champions League dello scorso 26 maggio. E’ possibile rivedere lo spot andato in onda su Canale 5, qui di seguito.



In un comunicato diffuso nel pomeriggio, l’operatore mobile virtuale ha annunciato l’ingresso ufficiale nel mercato della moda con il lancio delle prime t-shirt a marchio Rabona.

Le collezioni si ispirano al mondo del calcio/urban fashion per un target giovane e dinamico che predilige essere performante nella tecnologia con un look di alta qualità e prodotti “Made in Italy”.

I primi capi (venduti inizialmente online attraverso il sito rabona.it) uniscono cosi due settori contrastanti tra loro attraverso un brand unico, costruendo innovazione e connubio tra moda e tecnologia.

Gli stilisti interni e il reparto ricerca/sviluppo sono costantemente al lavoro per studiare nuove tecnologie che daranno vita a prodotti sempre più innovativi, con l’obbiettivo di rendere sempre più comoda la quotidianità. L’Azienda intende investire in brand extension per diffondere la propria vision in ogni settore.