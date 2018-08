CoopVoce: con ChiamaTutti FULL fino a 50 euro di traffico telefonico omaggio (promo locale)

Per tutti i clienti Unicoop Tirreno e Distribuzione Lazio Umbria, l’attuale offerta ChiamaTutti Full di CoopVoce (attivabile fino al prossimo 5 settembre), è ancora più conveniente.

Per chi infatti effettuerà almeno 20 euro di acquisti al reparto cancelleria, saranno erogati ulteriori 20 euro di traffico telefonico bonus in omaggio. Se, contestualmente, viene richiesta anche una portabilità del numero da altro gestore a CoopVoce, si può arrivare ad avere fino a 50 euro di traffico telefonico omaggio.

ChiamaTutti Full

La ChiamaTutti FULL di CoopVoce permette di avere minuti illimitati, 200 SMS e 8 Giga di internet su rete 4G (di TIM) a 10 euro al mese. L’attivazione è gratuita per tutti i nuovi clienti, con un costo una tantum di 9 euro per i già clienti.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, ricordarsi dunque di ricaricarla per poter attivare la promozione, che ha un costo di 10 euro al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet sono tariffate a singolo KB. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Se il credito sulla SIM è sufficiente, l’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno del mese successivo alla data di attivazione. Il costo di rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM.

Se il credito non è sufficiente, in fase di attivazione o di rinnovo, l’offerta risulta sospesa per 7 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla. La data di riattivazione della promozione, notificata da un SMS di conferma, coinciderà con la data di ricarica e il cliente potrà usufruire dell’offerta per un mese da tale data.

CoopVoce permette inoltre di rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile previsto, nel caso in cui il cliente termini il traffico dati o gli SMS messi a disposizione e decida di rinnovarla prima della fine del mese.

ChiamaTutti FULL non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con i pacchetti “Web” nazionali. È compatibile con la promo Voce Casa e con le offerte per il traffico internazionale.

Fino al 31 agosto ricordiamo che è inoltre ancora attivabile la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce, con cui avere fino a 10 Giga di internet al mese o 1.000 minuti di chiamate a soli 5 euro (o gratuitamente se l’attivazione avviene da area clienti online o da app).

