TOP 10 GIGA di CoopVoce: 1000 minuti e 10 Giga in 4G a 6,50 euro al mese

Dopo la nostra anticipazione dei giorni scorsi, è ufficialmente attivabile da oggi (e fino al 28 febbraio 2018) la nuova offerta TOP 10 GIGA di CoopVoce, che prevede 10 Giga di traffico internet su rete 4G TIM (fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload) e 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali a 6,50 euro al mese.

Inoltre, è possibile integrare l’offerta acquistando un pacchetto di 200 SMS al mese al costo di 1 euro mensile durante il periodo di validità della promozione (può essere richiesto anche successivamente all’attivazione della promo tramite App CoopVoce, area clienti online, chiamando il 4243688 o il Servizio Clienti 188).

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, sarà dunque necessaria una prima ricarica per poter attivare la promozione. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre le connessioni internet al singolo KB.

Al superamento dei minuti compresi nel mese e degli SMS previsti nel pacchetto si applicano le condizioni del piano tariffario attivo sulla propria utenza, mentre il traffico internet è inibito.

TOP 10 GIGA prevede rinnovo automatico ogni mese sul credito residuo. Novità: rispetto alle precedenti promozioni, in caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni (non più solo 7) e per riattivarla sarà necessario ricaricare entro questo lasso di tempo, altrimenti verrà disattivata.

In caso di sospensione, il traffico voce e SMS viene tariffato secondo le condizioni del piano tariffario attivo sulla propria utenza, mentre il traffico dati viene inibito. Se si terminano i minuti o i GB disponibili entro la data di scadenza della soglia mensile, è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone di 6,50 euro.

Per procedere con il rinnovo anticipato, basta inviare un SMS al 4243688 con scritto RINNOVA TOP 10 GIGA oppure tramite App CoopVoce o area clienti online o chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688 o il Servizio Clienti 188.

Come per tutte le altre offerte, anche con TOP 10 GIGA è possibile utilizzare senza nessuna limitazione, tutti i minuti e i GB messi a disposizione ogni mese quando ci si reca in uno dei 31 paesi che aderiscono alla normativa sul Roaming in UE (Roam Like At Home).

La TOP 10 GIGA è attivabile anche dai già clienti CoopVoce al costo (una tantum) di 9 euro, scalati direttamente dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali. È compatibile con la promo “Voce Casa” e con le offerte per il traffico internazionale.

In più, come svelato la scorsa settimana, i Soci Coop di Coop Liguria, Coop Lombardia, NovaCoop e Coop Vicinato Lombardia che richiederanno la portabilità del numero da altro gestore a CoopVoce con l’offerta TOP 10 GIGA in uno dei negozi delle cooperative citate, riceveranno un buono del valore di 30 euro spendibile nei negozi della propria cooperativa dal 1° febbraio al 13 marzo 2019 su prodotti a marchio FiorFiore Coop confezionati (con l’esclusione di quelli dei reparti ortofrutta, macelleria, pane e pasticceria, pescheria, gastronomia e riviste).

Ogni Socio Coop può ricevere al massimo due buoni che, comunque, andranno utilizzati su due spese differenti. Il regolamento integrale dell’iniziativa è disponibile presso i punti vendita di Coop Liguria, Coop Lombardia, NovaCoop e Coop Vicinato Lombardia.

