Kena Mobile lancia Kena Flash: 70 Giga più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro/mese

Kena Mobile ha reso disponibile da oggi la nuova offerta Kena Flash, con cui mette a disposizione minuti e SMS illimitati e ben 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload con scatti anticipati da 1 KB) a 7,99 euro al mese.

Kena Flash è riservata a chiunque effettui una portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione di ho., Rabona, Noitel Mobile e NT Mobile.

Per questa offerta non è previsto un contributo di attivazione, mentre il costo totale in fase di acquisto è di 15 euro (7,99 euro di primo canone dell’opzione, 2,01 euro di prima ricarica e 5 euro di costi SIM).

Kena Flash si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena (35 centesimi al minuto, 25 centesimi per singolo SMS inviato e 0,50 euro ogni 50 MB di traffico dati consumato), fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per effettuare traffico dati a consumo sarà comunque necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE. Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà nuovamente fruibile. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Minuti e SMS inclusi nell’offerta sono validi anche nel Roaming in UE, mentre per la navigazione internet è previsto un limite mensile di 3 GB, oltre tale soglia il costo è di 0,0054 euro a MB. Raggiunti i 50 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (0,50 euro ogni 50 MB consumati).

