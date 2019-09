Dal 30 settembre 2019 PosteMobile Casa Internet, l’offerta completa (voce+internet) per la telefonia fissa

Anteprima esclusiva MVNO News | Come è noto, l’offerta PosteMobile Casa (di recente prorogata al 14 settembre) permette di avere chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali, utilizzando un telefono fisso con all’interno una SIM PosteMobile che sfrutta la rete Vodafone.

Quello che però fino ad oggi mancava, era una proposta che integrasse anche una connessione internet fissa, xDSL o in fibra ottica. Bene, arriverà e anche molto presto.

Siamo infatti in grado di anticiparvi che dal 30 settembre 2019, PosteMobile lancerà il nuovo servizio PosteMobile Casa Internet, ovvero una offerta integrata con telefono e modem WiFi per una connessione dati fissa, anche se continuerà a sfruttare la SIM PosteMobile su rete 3G e 4G Vodafone.

Il modem WiFi, brandizzato PosteMobile, supporta connessioni 3G e 4G/4G+ con velocità massima in download fino a 300 Mbps e 50 Mbps in upload. Possiede quattro porte Lan (RJ45) e viene fornito con una antenna esterna aggiuntiva (dimensioni prodotto: 18x17x3 cm.).

PosteMobile Casa Internet sarà attivabile presso tutti gli uffici postali e prevede chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali, traffico internet illimitato con telefono di casa e modem in comodato d’uso gratuito. E’ prevista, come per l’attuale PosteMobile Casa, una fatturazione bimestrale.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora noto il costo mensile di questa offerta, ma dovrebbe attestarsi sotto i 35 euro o comunque ad un prezzo leggermente inferiore a quello proposto dai quattro principali gestori di rete fissa (TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb).

Dalle informazioni a nostra disposizione, il Gruppo ha iniziato da poco i corsi di formazione per il personale degli uffici postali, che dal 30 settembre inizierà a proporre ai clienti questa nuova offerta. In caso di ulteriori dettagli o novità, torneremo sicuramente su questo tema.

