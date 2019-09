Fastweb Mobile modifica la sua offerta: minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga a 9,95 euro al mese

Dopo la nuova offerta al rialzo di Tiscali Mobile (di cui abbiamo scritto proprio oggi) novità anche per Fastweb Mobile, che ha deciso di modificare l’attuale proposta tariffaria, mantenendo il prezzo invariato, ma diminuendo il numero di Giga messi a disposizione.

Stando a quanto riportato dalla sezione Trasparenza Tariffaria dell’operatore, la modifica è stata apportata proprio oggi e il sito web è stato aggiornato di conseguenza, riportando i nuovi limiti, allo stesso costo mensile di 9,95 euro: minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 30 Giga in 4G (erano 50 nella precedente versione).

Per quanto riguarda il Roaming in UE, vengono messi a disposizione 500 minuti, 100 SMS e fino a 4 GB al mese e, lo ricordiamo, a differenza di altri gestori, con Fastweb Mobile è possibile utilizzare questo bundle anche quando ci si reca in Svizzera (Paese non UE).

Richiedendo questa offerta online, è possibile usufruire del primo mese gratuito e non sono previsti costi per la SIM né per la spedizione (è però obbligatorio il pagamento con carta di credito o addebito bancario, anche se l’importo dei rinnovi avviene su credito residuo della SIM).

Terminato il traffico incluso nell’offerta, è possibile continuare ad inviare SMS a consumo (tariffati 5 centesimi ad invio), mentre il traffico dati viene inibito fino al rinnovo successivo dell’offerta.

In alternativa, è possibile acquistare 1 GB extra a 2 euro (tetto massimo 10 GB al mese) oppure l’opzione 10 GIGA al costo di 6 euro al mese (e si rinnoverà in automatico insieme al rinnovo dell’offerta, salvo richiesta di disdetta).

Fastweb Mobile ha inoltre annunciato che presto tutti i clienti verranno migrati dall’attuale rete TIM a quella Wind Tre (senza necessità di un cambio SIM, grazie al fatto che Fastweb opera come Full MVNO).

