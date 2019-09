Tiscali Mobile lancia le nuove offerte Smart, Smart 30 e Smart 60 a partire da 2,99 euro al mese

Tiscali ha provveduto ad aggiornare la sua offerta tariffaria proponendo i nuovi pacchetti Smart, Smart 30 e Smart 60, che faranno storcere il naso a molti, visto che si tratta di bundle molto simili a quelli proposti fino a pochi giorni fa, ma a costi più alti.

Smart

L’offerta Smart prevede 1 Giga di internet su rete 3G TIM (fino a 42.2 Mbps in download) più 60 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 10 SMS al costo di 2,99 euro al mese. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutto il bundle proposto.

Il costo della SIM è di 10 euro una tantum, più 10 euro di prima ricrica obbligatoria (non è previsto nessun costo di attivazione per i nuovi clienti, per chi lo è già, il cambio tariffa costa 9 euro).

Smart 30

L’offerta Smart 30 prevede 30 Giga di internet, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 100 SMS al costo di 7,99 euro al mese. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 2,9 GB di traffico dati al mese.

Il costo della SIM è di 10 euro una tantum, più 10 euro di prima ricrica obbligatoria (non è previsto nessun costo di attivazione per i nuovi clienti, per chi lo è già, il cambio tariffa costa 9 euro).

Smart 60

L’offerta Smart 60 prevede 60 Giga di internet, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 300 SMS al costo di 11,99 euro al mese. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 4,3 GB di traffico dati al mese.

Il costo della SIM è di 10 euro una tantum, più 20 euro di prima ricrica obbligatoria (non è previsto nessun costo di attivazione per i nuovi clienti, per chi lo è già, il cambio tariffa costa 9 euro).

Per tutte le offerte Smart, un SMS notificherà del raggiungimento del 95% di traffico incluso nell’offerta e sarà possibile acquistare il pacchetto aggiuntivo semplicemente rispondendo al messaggio con la stringa comunicata: ‘SOS100SMS SI’ per avere 100 SMS extra al costo di 1,50 euro e ‘SOS1GB SI’ per 1GB extra al costo di 2 euro.

Costi extra soglia. In territorio nazionale, al raggiungimento della soglia dati prevista, il costo applicato è di 30 centesimi a MB, mentre le chiamate sono tariffate 16 centesimi al minuto e gli SMS 16 centesimi ad invio.

In Roaming in EU, al traffico extra soglia vengono applicati i seguenti prezzi: chiamate uscenti a 5 centesimi al minuto, invio SMS a 15 centesimi e traffico dati tariffato 0,012 euro a MB (con tariffazione per singolo KB).

Con Tiscali Mobile sono inclusi, gratuitamente, i seguenti servizi: trasferimento di chiamata, segreteria telefonica, navigazione hotspot, controlli consumi e spese extra dal MyTiscali (sito web e App). I numeri a pagamento sono disabilitati di default.

