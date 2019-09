Noitel Mobile: eliminato il costo SIM e attivazione per la migrazione su rete Vodafone. La procedura nel dettaglio

Dopo aver presentato le nuove tariffe (qui tutti i dettagli) e avviato la migrazione dei propri clienti da rete TIM a quella Vodafone (con apertura al 4G), Noitel Mobile ha comunicato proprio oggi di aver abolito i 15 euro di costo SIM e attivazione previsti per questo passaggio.

Di fatto, prima di questa comunicazione, per la sostituzione della SIM i clienti Noitel Mobile dovevano accollarsi oltre al costo del canone dell’offerta scelta (offerta tariffaria totalmente diversa da quella prevista precedentemente sotto rete TIM), anche i 15 euro citati.

Abbiamo fatto notare all’azienda che questo azzeramento dei costi è poco rispettoso nei confronti di chi ha già sborsato questi importi e ci è stato spiegato che gli utenti che hanno già fatto la migrazione riceveranno in regalo dei pacchetti extra ad Ottobre e chi chiama il 4060 può ottenere 10 euro sul credito residuo.

Un altro aspetto “noioso” di questa migrazione è l’obbligo di fare una seconda identificazione, ad oggi non segnalata sul sito dell’operatore. Per sostituire la propria SIM Noitel Mobile e usufruire della rete 4G Vodafone (con velocità fino a 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload), è necessario accedere alla MyArea sul sito noitel.it e seguire la seguente procedura:

scegliere l’offerta tariffaria da abbinare al proprio numero e aggiungerla al carrello

selezionare l’operatore di provenienza (Noitel), numero di telefono e ICCID della SIM

selezionare la data di portabilità preferita

inserire la propria anagrafica e numero di documento di identità

effettuare il pagamento.

A questo punto, salvo intoppi, viene spedita la SIM all’indirizzo di residenza del cliente e qui una nuova sorpresa: tramite un link che va aperto dal proprio smartphone rigorosamente con browser Chrome, è richiesta una registrazione video per l’identificazione, in cui deve essere mostrata anche la propria carta di identità (fronte/retro).

Insomma, nonostante siano tutti dati già in possesso di Noitel, non c’è modo di sfuggire a quest’ultimo passaggio, terminato il quale verrà avviata la portabilità e si potrà iniziare ad utilizzare l’offerta richiesta nel giro di pochi giorni.

