Sìja Mobile: iniziata la migrazione su rete 4G Vodafone. Ecco le nuove tariffe e le immagini della SIM

Dopo la nostra anteprima dello scorso ottobre e l’intervista con il CEO e fondatore di hoila! Srl (la società che controlla Sija Mobile), Markus Giersch, oggi torniamo nuovamente a parlare di questo operatore mobile virtuale (ATR MVNO) dedicato agli altoatesini (in particolare a quel 70% della popolazione che parla tedesco, ma non solo, a cui viene offerta una assistenza clienti bilingue italiano – tedesco).

Da questo mese di settembre è iniziata la migrazione di tutti i clienti Sija Mobile (circa 3.000) dalla rete 2G/3G TIM (tramite Noitel, su piattaforma Noverca) a quella Vodafone, con accesso anche al 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload.

Quella che vedete qui di seguito è la grafica delle nuove SIM su rete 4G Vodafone che stanno sostituendo le precedenti.

La procedura di sostituzione della SIM, come ci hanno spiegato i vertici dell’azienda, è molto semplice: i clienti vengono contattati telefonicamente da Sija e invitati a recarsi presso uno dei punti vendita partner (poco più di 20 in tutta la provincia di Bolzano – Alto Adige) per effettuare quella che di fatto è una portabilità del numero.

Una volta effettuata la richiesta, come appunto per una classicissima MNP, entro tre giorni lavorativi avviene il passaggio sulla nuova SIM consegnata al cliente e su cui potrà navigare in 4G.

Nuove tariffe Sija Mobile

Variano anche le tariffe proposte ai clienti, che si arricchiscono di un pacchetto aggiuntivo che parte da 5,50 euro al mese (denominato START) per avere 2 GB di internet in 4G, 300 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 10 SMS (il Tethering è sempre gratuito).

Il pacchetto GO prevede 4 GB di internet, 600 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 100 SMS al costo di 7 euro al mese. Il pacchetto YES prevede 4 GB di internet, 900 minuti, 50 SMS a 7,50 euro al mese.

Il pacchetto WOW prevede 10 GB, 1.000 minuti e 50 SMS a 10 euro al mese, mentre il pacchetto ULTRA-10 mette a disposizione 10 GB, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 100 SMS.

Per chi desidera più Giga, il pacchetto ULTRA-30 mette a disposizione 30 GB, minuti illimitati e 50 SMS a 12 euro al mese, mentre chi necessita di solo traffico voce, a 6 euro al mese è possibile attivare il pacchetto VOICE, con 500 minuti verso tutte le numerazioni nazionali.

Sija Mobile è inoltre sponsor della squadra Alto Atesina Hockey Club Bolzano che gioca nella serie EBEL (Erste Bank Eishockey Liga), il massimo livello del campionato austriaco di hockey su ghiaccio.

Tornando alla migrazione dei clienti Sija Mobile su rete Vodafone, sempre dall’azienda ci comunicano che c’è tempo fino al 31 dicembre 2019 per effettuare la richiesta, oltre tale data le utenze verranno disattivate.

Questo uno dei primissimi speedtest effettuati con le nuove SIM Sija Mobile su rete 4G Vodafone (su piattaforma Plintron), con un potenziale di 60 Mbps in download e fino a 40 Mbps in upload.

Naturalmente ricordiamo che è normale che come nome operatore sullo smartphone compaia Noitel invece di Sija, trattandosi di un reseller (ATR MVNO).

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.750 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter