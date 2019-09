PosteMobile Casa Internet in arrivo a fine settembre, torna il primo mese gratis dell’offerta PosteMobile Casa

Come annunciato in assoluta anteprima lo scorso 4 settembre, PosteMobile si sta preparando a lanciare sul mercato – a fine mese – la sua offerta internet per la telefonia fissa, denominata “PosteMobile Casa Internet“.

Nell’attesa, ormai di pochissimi giorni (qui tutti i dettagli), arrivano novità per quanto riguarda l’offerta PosteMobile Casa, sempre attivabile fino al 28 settembre 2019, ma questa volta proposta insieme alla promozione che prevede il primo mese gratuito.

Ricordiamo che il servizio funziona con SIM PosteMobile su rete Vodafone e solo con apparato telefonico dedicato.

L’offerta PosteMobile Casa prevede chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta) ad un costo mensile di 20,90 euro, che include anche servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato.

La consegna e installazione del telefono (60 euro), così come il contributo di attivazione del piano (29 euro), sono offerti gratis fino al 28 settembre 2019 (salvo ulteriori proroghe) per tutte le attivazioni.

Sempre fino a questa data viene proposto gratis il primo costo mensile, che verrà stornato direttamente in fattura.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Info aggiuntive. Non è possibile utilizzare il servizio presso un indirizzo diverso da quello comunicato né è possibile inserire la Carta SIM all’interno di un dispositivo telefonico diverso da quello fornito da PosteMobile.

Il telefono viene concesso in comodato d’uso gratuito al Cliente per tutta la durata contrattuale e, in caso di cessazione dell’offerta, dovrà essere restituito entro 60 giorni a proprie spese.

