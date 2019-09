Fridays for Future: ora anche MVNO News è CO2 Neutral

In tutto il mondo si stanno svolgendo in queste ore numerose manifestazioni, così come in Italia, dove tantissimi giovani in oltre 180 città sono scesi in piazza per chiedere alla politica di mobilitarsi per l’ambiente.

Il tempo stringe, i cambiamenti climatici sono una delle urgenze da affrontare subito, perché come ribadiscono oggi in molte piazze, non esiste un Pianeta B dove andare una volta distrutto quello in cui tutti viviamo.

E anche “internet” deve necessariamente dare il proprio contributo, essendo una delle principali fonti di inquinamento: si stima che nel 2020 sarà responsabile del 45% delle emissioni di CO2 dell’intero settore delle ICT, perché server e data center consumano ingenti quantità di energia (prodotta spesso da fonti non sostenibili).

Basti pensare che guardare un’ora di video da uno smartphone equivale al consumo annuale di un frigorifero (moltiplicatelo per tutti gli utilizzatori di smartphone, pc, tablet etc).

Per fortuna esistono anche progetti “green” molto interessanti, come ad esempio il motore di ricerca Ecosia, che utilizza i profitti generati dalle ricerche degli utenti per piantare alberi e compensare quindi le emissioni.

Anche noi di MVNO News abbiamo deciso di passare dalle parole ai fatti e da oggi siamo diventati CO2 Neutral.

Cosa vuol dire? Che le centinaia di migliaia di lettori che ogni mese transitano su queste pagine, lo faranno sapendo che il loro accesso e la lettura dei nostri articoli non comporterà un costo per l’ambiente, perché server e webfarm a cui ci appoggiamo è alimentata interamente da energia da fonti rinnovabili (nello specifico tramite l’idroelettrico) e l’hardware e componenti di rete sono inoltre selezionati in base alla loro efficienza energetica.

Un investimento che abbiamo voluto fare proprio perché consapevoli dell’impatto che ogni portale web può avere sui consumi e sull’ambiente e ci auguriamo che in un futuro non troppo lontano piccoli e gradi editori online pongano più attenzione anche a questi aspetti.

Buon Fridays For Future a tutti i nostri lettori e ricordate, abbiamo un solo pianeta.

