PosteMobile Casa Internet: a 30,90 euro al mese, minuti e internet illimitati

Arrivano nuovi dettagli sull’offerta PosteMobile Casa Internet (di cui abbiamo dato notizia in anteprima ad inizio mese), già facilmente reperibile sul sito di PosteMobile a questo link.

Dalle informazioni pubblicate ora sono noti costi e condizioni dettagliate: l’offerta prevede chiamate illimitate verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali, traffico internet illimitato (sempre grazie alla SIM PosteMobile, ma su rete Vodafone) a 30,90 euro al mese.

PosteMobile Casa Internet sarà attivabile da lunedi 30 settembre presso tutti gli uffici postali e prevede un contributo di attivazione di 59 euro (che sarà addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione), mentre il costo di consegna e prima installazione, pari a 80 euro, è gratis in promozione per tutte le attivazioni entro il 02 novembre 2019 (salvo proroghe).

Come per le altre offerte PosteMobile Casa, i corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico e potranno essere addebitati su conto corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo pari a 16,00 euro sarà rateizzata in 8 fatture.

Il telefono e il modem WiFi vengono concessi in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione il cliente dovrà restituire entro 60 giorni i dispositivi a propria cura e spese.

Il cliente è tenuto ad un uso lecito, corretto e in buona fede. L’offerta PosteMobile Casa Internet è fruibile all’indirizzo (domicilio/residenza) presso il quale è avvenuta l’installazione.

La velocità massima (teorica) raggiungibile con questa offerta è di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

