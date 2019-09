Tiscali torna in tv, radio e web con la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla Fibra Gigabit

Dopo il lancio del nuovo logo e brand concept di Tiscali, è partita questa domenica 29 settembre la nuova campagna pubblicitaria ideata e realizzata da Beulcke+Partners, in onda sulle principali reti televisite italiane (le generaliste Rai, Mediaset e La7, oltre che sui canali tematici e satellitari di Sky, Viacom e Discovery).

Lo spot sarà trasmesso fino al prossimo 12 ottobre e il creative concept su cui si basa la campagna pubblicitaria è “Tiscali ha sognato, continua a sognare e a regalare sogni”.

Il payoff “onlife” è declinato su altre parole, ondream, onwork, onlove, onfreedom, onfuture, scelte per evocare la vita di ciascuno, i propri sogni e la possibilità di realizzarli. Le immagini, potenti e suggestive, accompagnano il racconto attraverso un susseguirsi di scene, parole e testo che si chiudono in una narrazione circolare.

Il film, emotivamente forte e dalle atmosfere oniriche, è stato interamente girato in Sardegna (spot declinati nelle versioni da 15 e 30 secondi).

In radio la programmazione partirà il 7 Ottobre e sarà on air per 2 settimane, nelle versioni da 30” e da 15”, su tutti I principali network nazionali. La campagna sarà presente anche su Google e sui canali social Facebook, Instagram e Youtube.

Ad essere pubblicizzata è l’offerta Fibra 1 Giga a 26,95 euro al mese. “Libera, perché si può disdire in qualsiasi momento, senza vincoli e senza penali”. Comprende modem e attivazione gratis, servizio “chi è” gratuito e, per i clienti privati, 2 mesi di Infinity, il servizio di Streaming on Demand grazie al quale è possibile accedere gratuitamente a film in prima visione, serie TV, cartoni animati e molti altri contenuti.

A soli 3 euro in più al mese, i clienti potranno avere il servizio Tiscali UltraInternet Fibra Full, con chiamate illimitate senza scatto alla risposta e 6 mesi di Infinity.

Non è prevista al momento nessuna campagna pubblicitaria a sostegno invece dell’offerta mobile, dove tra un disservizio e l’altro, i clienti stanno attendendo l’apertura al 4G, prevista per questo autunno.

