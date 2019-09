Ufficializzata l’offerta PosteMobile Casa Internet, disponibile in tutti gli uffici postali

Della nuova offerta per la telefonia “fissa” di PosteMobile abbiamo scritto abbondantemente (con tutti i dettagli ), nei giorni scorsi, oggi è uscito come prevedibile il comunicato stampa di PostePay Spa, con cui viene ufficializzata questa nuova proposta.

PostePay Spa, amplia la gamma d’offerta PosteMobile Casa, aggiungendo alla componente “voce” anche la possibilità di navigare in internet da casa in piena libertà. La nuova offerta, disponibile da oggi, si chiama PosteMobile Casa Internet e offre al costo mensile di 30,9 euro:

chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta;

traffico dati illimitato per navigare in internet.

L’offerta prevede un telefono fisso e un modem WiFi forniti in comodato d’uso gratuito fino alla scadenza contrattuale. Fino al prossimo 2 novembre, sono gratuite, in promozione la consegna, la prima installazione con la verifica dei requisiti di copertura e la configurazione degli apparati a cura di un tecnico specializzato (costo standard 80 euro).

All’attivazione è previsto un contributo una tantum pari a 59 euro. Per attivare PosteMobile Casa Internet è sufficiente andare in qualsiasi Ufficio Postale. Un tecnico specializzato contatterà il cliente per concordare un appuntamento e si recherà presso la sua abitazione per installare il telefono e il modem WiFi e attivare il servizio, previa verifica tecnica di copertura di rete.

L’offerta PosteMobile Casa Internet può essere attivata sia su una nuova linea telefonica, sia su un numero preesistente.

fonte: comunicato stampa

