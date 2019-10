Facciamo chiarezza su PosteMobile Casa Internet: il traffico voce passa su rete Vodafone, quello dati su rete Wind Tre

Dopo la nostra anticipazione e relativa ufficializzazione della nuova offerta PosteMobile Casa Internet, alcuni lettori ci hanno chiesto chiarimenti sulle SIM utilizzate per fornire il servizio e a quali reti si appoggiano.

Abbiamo quindi chiesto conferme direttamente in PosteMobile, per togliere qualsiasi dubbio a chi ci legge. Come sappiamo già, PosteMobile opera come Full MVNO su rete Wind Tre con velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Per quanto riguarda invece l’offerta PosteMobile Casa (con telefono fisso in comodato d’uso gratuito), la SIM inserita all’interno dell’apparato è una PosteMobile che opera su rete Vodafone, abilitata alla sola fonia (niente traffico dati).

Con la nuova offerta PosteMobile Casa Internet lanciata pochi giorni fa, il telefono fisso viene affiancato da un modem WiFi dove all’interno è inserita una ulteriore SIM, con cui viene offerto traffico dati illimitato.

Dunque due apparati in comodato d’uso gratuito, ognuno con all’interno una SIM PosteMobile ma con delle differenze non di poco conto: quella presente nel telefono fisso opera su rete Vodafone, mentre quella nel modem WiFi su rete 4G+ Wind Tre (con velocità massime teoriche fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload).

Ricapitolando:

PosteMobile opera come Full MVNO su rete Wind Tre;

opera come Full MVNO su rete Wind Tre; PosteMobile Casa (solo telefono fisso) è un’offerta con SIM PosteMobile su rete Vodafone;

(solo telefono fisso) è un’offerta con SIM PosteMobile su rete Vodafone; PosteMobile Casa Internet è un’offerta che prevede l’utilizzo di SIM PosteMobile su rete Vodafone per le chiamate effettuate con telefono fisso, mentre SIM PosteMobile su rete Wind Tre per il traffico internet generato con il modem in comodato d’uso.

Uno “sdoppiamento” che forse lascerà perplesso qualche cliente e su cui abbiamo voluto fare chiarezza.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.800 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter