Rabona lancia le offerte Goleador e Champions con crediti virtuali denominati “Goal”

Rabona Mobile ha reso disponibili da oggi le nuove offerte con il meccanismo dei “Goal“, ovvero un sistema già visto con PosteMobile e i suoi “Credit”. Si tratta infatti di crediti virtuali utilizzabili per chiamate, SMS e traffico dati.

Ogni “Goal” può essere utilizzato per l’invio di un SMS, un minuto di conversazione o 1 MB di traffico dati. Questa novità viene applicata fin da subito con le nuove offerte proposte oggi: Goleador e Champions.

Goleador mette a disposizione 50.000 Goal a 8,99 euro al mese, da utilizzare in base alle proprie esigente per chiamate, SMS e/o traffico dati. L’offerta Champions mette invece a disposizione 30.000 Goal al costo mensile di 6,99 euro.

Finiti i “Goal” il traffico dati viene bloccato mentre per chiamate e SMS vengono applicate le tariffe del piano EXTRA BASE, che prevede un costo di 29 centesimi al minuto per le chiamate e 29 centesimi per singolo SMS inviato.

Le due offerte prevedono rinnovo automatico ogni mese, salvo non sia presente credito sufficiente sulla SIM, in questo caso l’opzione tariffaria verrà sospesa. Per non perderla sarà necessario effettuare una ricarica entro 90 giorni dal precedente rinnovo, in caso contrario l’opzione verrà disattivata.

In caso di disattivazione la tariffa base applicata è sempre la EXTRA BASE, che prevede un costo di 29 centesimi al minuto per le chiamate, 29 centesimi per singolo SMS inviato e 29 centesimi per singolo Megabyte generato.

Per quanto riguarda il Roaming in UE, non ci sono limitazioni sull’utilizzo di minuti e SMS rispetto a quanto offerto a livello nazionale, mentre per il traffico dati viene applicata una limitazione mensile che corrisponde a circa 3,3 GB per l’offerta Goleador e 2,6 GB per l’offerta Champions.

Ricordiamo che la formula da utilizzare per calcolare i quantitativi di GB in Roaming in UE è la seguente: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2.

Entrambe le offerte sono attivabili fino al 15 ottobre (salvo eventuali proroghe, quasi scontate). Il costo della SIM è di 25 euro (con 25 euro di credito bonus, non utilizzabile per i rinnovi delle offerte) più 10 euro di ricarica obbligatoria da cui verrà scalato il primo canone mensile (6,99 o 8,99 euro in base all’offerta richiesta).

