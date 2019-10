Disservizio Kena Mobile: problemi con la ricezione di SMS “One Time Password” (OTP)

E’ in corso ormai da diversi giorni un disservizio che sta coinvolgendo i clienti dell’operatore mobile virtuale Kena Mobile (TIM) alle prese con l’impossibilità di ricevere SMS OTP (One Time Password).

Parliamo di SMS che vengono inviati da istituti bancari o di carte di credito (come anche da tantissime altre realtà) per confermare una operazione bancaria, una disposizione o semplicemente per accedere al proprio conto o ad uno specifico servizio.

Sono diverse le segnalazioni pervenute da inizio settimana da parte di utenti Kena Mobile che lamentano la mancata ricezione di questo tipo di SMS, in particolare clienti Poste Italiane, ma non solo.

Alcuni di questi, contattando il Servizio Clienti Kena Mobile, dichiarano di aver ricevuto conferma dagli operatori che il disservizio è noto e riguarda tutti i sistemi che prevedono l’invio di una “One Time Password” (OTP).

Anche noi abbiamo posto la stessa domanda ad un operatore del Servizio Clienti (tramite la chat online presente sul sito kenamobile.it), che ci ha di fatto fornito la stessa identica risposta:

Non sono note le tempistiche di risoluzione per questa problematica presente ormai da diversi giorni, se avremo ulteriori riscontri non mancheremo di aggiornare questo articolo.

Se siete tra i clienti che riscontrano problemi con la ricezione di SMS “One Time Password”, segnalatecelo nei commenti qui sotto (inserendo anche da quale società o istituto bancario riscontrate l’anomalia e da quando).

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.800 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter