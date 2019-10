Il nuovo operatore mobile virtuale Spusu avrà sede a Milano, lancio nel primo trimestre 2020. Le ultime novità e il comunicato stampa

Dopo la nostra anteprima esclusiva sul prossimo debutto in Italia del nuovo operatore mobile virtuale spusu (del gruppo austriaco Mass Response), arrivano nuovi interessanti dettagli.

Siamo in grado intanto di anticiparvi quella che sarà la sede operativa di questo MVNO, ovvero Milano (la sede legale di Spusu Italia Srl è attualmente Bolzano), città scelta nel 2018 anche da iliad e headquarter di diversi gestori (da Vodafone a Fastweb, passando per Lycamobile e DIGI Mobil).

Il lancio di spusu nel nostro paese, dove manterrà lo stesso brand utilizzato in Austria, è previsto per il primo trimestre del 2020. Ad ufficializzare il tutto ci hanno pensato i due amministratori della società, Karl Katzbauer e Christian T. Anton, in un comunicato che ci è stato girato proprio questa mattina.

Comunicato stampa spusu

VIENNA/MILANO – 9 ottobre 2019. Nel primo trimestre del 2020 un altro operatore telefonico si aggiungerà al mercato italiano. spusu, il nuovo Full-MVNO nella rete Wind Tre, si concentrerà su tariffe convenienti e si distinguerà per il suo servizio clienti.

spusu è stato lanciato a Vienna nel 2015 ed è attualmente l’operatore di telefonia mobile in più rapida crescita in Austria. spusu offre tariffe trasparenti senza brutte sorprese in bolletta. Inoltre, il servizio clienti dell’operatore è già stato premiato dai consumatori austriaci per la sua qualità ed efficienza.

Lancio in Italia: primo trimestre 2020

L‘operatore si è posto l’obiettivo di raggiungere tale performance anche in Italia. Il lancio di spusu in Italia, che avrà sede a Milano, è previsto per il primo trimestre del 2020. Karl Katzbauer e Christian T. Anton si occuperanno entrambi della gestione della società.

“Siamo molto entusiasti di portare spusu anche in Italia”, spiegano i due amministratori. “Sappiamo che il nome del nostro marchio spusu assomiglia molto alla parola sposo in italiano. Con spusu il cliente non avrà vincoli, ma saremmo felici se i nostri clienti rimanessero con noi per tutta la vita”, scherza l’amministratore delegato Katzbauer.

Dalla parte del cliente

spusu offrirà tariffe senza vincoli e senza costi nascosti. La particolarità dell’operatore mobile è quella di sviluppare in-house tutte le tecnologie per il funzionamento della telefonia.

“Usiamo una tecnologia creata e sviluppata dai nostri programmatori. Questa scelta ci offre due grandi vantaggi. Da un lato evitiamo concessioni costose, pertanto possiamo offrire ai nostri clienti prezzi più convenienti. Dall’altra parte, grazie alla nostra tecnologia personalizzata, siamo molto più protetti da attacchi informatici”, spiega Anton.

Il vero e proprio focus di spusu resta il cliente. “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti italiani un’assistenza competente, una consulenza professionale e trattare il cliente come una persona e non come un numero”, spiega Katzbauer.

Attualmente in Austria il cliente spusu ha diversi vantaggi: i dati che non sono stati utilizzati vengono trasferiti al mese successivo come unità aggiuntive. Inoltre, l’operatore offre la massima velocità nella rete 4G – in futuro anche rete 5G – ovviamente senza costi aggiuntivi per i clienti. Caratteristiche simili sono anche previste per il mercato italiano.

Una relazione di vecchia data

Con il partner italiano Wind Tre spusu ha già avuto esperienze positive. “Grazie alla lunga e ottima collaborazione con Drei in Austria era ovvio che anche per la nostra espansione in Italia ci saremmo affidati alla Wind Tre. Il nostro partner ci aiuta e supporta molto”, sostengono i due amministratori.

La lotta per il mercato

Con il suo lancio sul mercato nel 2018, Iliad ha avviato un meccanismo di vera e propria lotta per la conquista di nuovi clienti. Il mercato è stato così aperto a nuovi concorrenti. “Iliad ci ha mostrato di cosa può essere capace un nuovo concorrente. Questo è in particolare un vantaggio per il cliente che approfitta di prezzi più bassi per servizi migliori”, spiega Katzbauer.

Prima di entrare in competizione con altri operatori, spusu si concentra su un lancio sul mercato senza complicazioni. Al momento si cercano i primi impiegati e vi sono in corso trattative con partner per la fase iniziale e partner futuri.

L’azienda spusu Italia S.r.l.

spusu è un operatore mobile virtuale lanciato a Vienna nel 2015. Attualmente è l’operatore di telefonia mobile in più rapida crescita in Austria. Punti di forza dell’azienda sono tariffe trasparenti e il servizio clienti. In Austria l’operatore è già stato premiato dai consumatori austriaci per la sua qualità ed efficienza. In Italia spusu Italia S.r.l. utilizzerà l’infrastruttura di Wind Tre e sarà lanciato nel primo trimestre del 2020.

fonte: comunicato stampa

