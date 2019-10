CoopVoce lancia ufficialmente ChiamaTutti ENJOY: 10 GB in 4G, 1.000 minuti e 1.000 SMS a 7,50 euro/mese

Come largamente anticipato due settimane fa, è ufficialmente attivabile da oggi (e lo sarà fino al 20 novembre 2019), l’offerta ChiamaTutti ENJOY di Coopvoce (già proposta la scorsa primavera).

ChiamaTutti ENJOY è valida per chi attiva una SIM CoopVoce (nuovo numero o portabilità) tra il 10 Ottobre e il 20 Novembre 2019 e prevede 10 GIGA in 4G (rete TIM), 1.000 minuti e 1.000 SMS (utilizzabili sia su territorio nazionale che in Roaming in UE) a 7,50 euro al mese.

Come sempre, l’offerta può essere attivata anche dai già clienti, con un costo una tantum di 9 euro.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese, si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria linea.

Per quanto riguarda il traffico internet, superata la soglia dei 10 Giga nel mese, viene inibito. La promozione prevede il rinnovo automatico ogni mese (se il credito residuo è sufficiente a coprire il costo dell’offerta).

In caso contrario, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni dalla data di rinnovo, altrimenti verrà disattivata.

Chi vuole, può anche rinnovare anticipatamente l’offerta corrispondendo il canone mensile previsto o dall’App CoopVoce, dall’Area Clienti del sito coopvoce.it, chiamando il numero di assistenza automatica 4243688, contattando il Servizio Clienti 188 oppure inviando un SMS con scritto: RINNOVO CHIAMATUTTI ENJOY (un SMS avviserà dell’avvenuto rinnovo).

ChiamaTutti ENJOY non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top”, “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

