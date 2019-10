Sija Mobile lancia l’offerta Xplore, con 20 Giga in 4G, minuti illimitati e 10 SMS a 9,99 euro/mese

Disponibile da oggi per i clienti Sija l’offerta Xplore, la stessa lanciata da Noitel la scorsa estate e ora aperta anche a quelle realtà (Reseller) che sono attive in Italia grazie al supporto della società controllata da Clouditalia (gruppo Irideos).

L’offerta prevede 20 GB di traffico internet, minuti illimitati di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 10 SMS a 9,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente al rinnovo dell’offerta, viene applicata la tariffazione del piano base e il traffico dati viene bloccato (può essere riattivato, pagando il traffico dati a consumo, inviando un SMS al 404060 con la dicitura: INTERNET ON).

Questa offerta si aggiunge alle altre già attive lanciate lo scorso settembre, di cui abbiamo scritto in un articolo dedicato (qui maggiori dettagli) e viene proposta anche da un altro ATR MVNO, Netoip Mobile.

Ricordiamo che è ancora in corso la migrazione dei clienti Sija Mobile su rete Vodafone, che proseguirà – come confermatoci dall’azienda – fino al 31 dicembre 2019, oltre tale data le utenze verranno disattivate.

Riportiamo qui di seguito uno degli speedtest effettuati con le nuove SIM Sija Mobile su rete 4G Vodafone (su piattaforma Plintron), con un potenziale di 60 Mbps in download e fino a 40 Mbps in upload.

Sija Mobile è un ATR MVNO dedicato alla popolazione della provincia di Bolzano-Alto Adige, in particolare a quella in lingua tedesca, a cui offre un Servizio Clienti dedicato (bilingue) e su cui punta il proprio business (servizio di assistenza in italiano e tedesco che al momento non viene offerto da nessun altro operatore mobile italiano).

