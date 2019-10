Kena Mobile: il disservizio sulla ricezione degli SMS OTP rientrerà il prossimo 16 ottobre 2019

Prosegue ancora il disservizio che sta coinvolgendo i clienti dell’operatore mobile virtuale Kena Mobile che da inizio settimana sono impossibilitati nel ricevere SMS OTP (One Time Password).

Come spiegato nel nostro precedente articolo, si tratta di SMS che vengono inviati per confermare una operazione bancaria, una disposizione o semplicemente per accedere al proprio conto o ad uno specifico servizio (recupero password etc).

Il Servizio Clienti Kena Mobile in tutti questi giorni non ha fatto altro che confermare la problematica in corso e invitato i clienti ad attendere…

Oggi, contattando nuovamente lo stesso Servizio Clienti, la risposta è stata però diversa: gli SMS OTP torneranno disponibili dal prossimo 16 ottobre.

Dunque bisognerà attendere ancora un po’, almeno metà della prossima settimana, per vedere nuovamente funzionante la ricezione di questo tipo di SMS (sperando non ci siano altre sorprese).

Continueremo sicuramente a monitorare la situazione, anche grazie alle vostre segnalazioni (e commenti che potete lasciare qui di seguito).

