CoopVoce: per i già clienti ChiamaTutti EXTRA (30 GB, minuti e SMS illimitati a 10 euro/mese) e tante promo ad hoc

CoopVoce continua a proporre non soltanto offerte per i nuovi clienti, ma punta ancora una volta a “coccolare” anche quelli fedeli a questo operatore mobile virtuale e lo fa in diversi modi.

In primis proponendo la ChiamaTutti EXTRA ai già clienti fino al prossimo 2 novembre 2019. Gli interessati non dovranno fare altro che entrare nell’Area Clienti o sull’App CoopVoce, selezionare le “Offerte attivabili” e scegliere appunto la ChiamaTutti EXTRA.

L’offerta prevede 30 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati e SMS illimitati al costo di 10 euro al mese, più 9 euro di attivazizone (una tantum). Come sempre tutto il traffico internet, minuti e SMS messi a disposizione ogni mese, sono utilizzabili senza limiti anche nel Roaming in UE.

Come ci ha confermato anche la stessa CoopVoce, questa offerta è attivabile da tutti i già clienti, mentre per i nuovi è possibile richiederla solo tramite i punti vendita di alcune cooperative che hanno deciso di riproporla (come Coop Lombardia, Coop Vicinato Lombardia, Coop Liguria e Novacoop Piemonte).

Segnaliamo inoltre che CoopVoce sta continuando a proporre ad alcuni già clienti promozioni ad hoc abbinate ad ogni singola utenza. Tra queste, Coop 7, che permette di avere 7 GB di traffico internet e 1.000 minuti a 6 euro al mese (senza costi di attivazione), ma è solo una delle tante iniziative in corso.

I già clienti possono infatti aderire a specifiche promozioni studiate dal reparto marketing di CoopVoce, contattando il 188 dalla propria utenza: sarà l’operatore che gestirà la chiamata a segnalare eventuali offerte attivabili sulla linea.

Ancora una volta CoopVoce si conferma molto attenta nel fidelizzare gli attuali clienti, a differenza di quanto fanno la maggior parte dei competitor, impegnati quasi esclusivamente a lanciare nuove promozioni rivolte a chi proviene da specifici operatori, non curandosi di quelli che ha già “in casa”.

