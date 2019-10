Rabona Mobile lancia due nuove offerte sotto i 5 euro: Tackle e Academy

Rabona Mobile ha comunicato il lancio di due nuove offerte sotto i 5 euro, Tackle e Academy, sempre con il meccanismo dei “Goal” proposto di recente e del tutto simile a quello dei “Credit” di PosteMobile e richiedibili esclusivamente da chi effettua una portabilità del numero da altro gestore.

Lo ricordiamo ancora una volta, ogni “Goal” può essere utilizzato per l’invio di un SMS, un minuto di conversazione o 1 MB di traffico dati.

Questa novità viene applicata anche alle due nuove offerte lanciate oggi (ma va detto che, nella sezione Trasparenza Tariffaria del sito rabona.it, risultano avere come data di inizio sottoscrivibilità il 4 ottobre scorso).

Nel dettaglio, ecco cosa prevedono le due offerte. Per Rabona Tackle è previsto un bundle di 2.000 Goal, da utilizzare (e suddividere) in base alle proprie esigenze per chiamate, SMS e/o traffico dati, il tutto a 3,99 euro al mese più un costo di attivazione di 6 euro.

Per Rabona Academy è previsto un bundle di 10.000 Goal a 4,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 5 euro. Non comunicando direttamente questa informazione, ricordiamo che la formula da utilizzare per calcolare i quantitativi di GB in Roaming in UE per le offerte Rabona è la seguente: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2.

Se invece preferite calcolarlo con l’Iva già inclusa, basta usare questa formula: costo dell’offerta diviso 5,49 per 2. Dunque significa avere a disposizione meno di 1,5 GB al mese per l’offerta Tackle e circa 1,9 GB per l’offerta Academy.

Entrambe le offerte sono attivabili fino al 31 ottobre 2019 (salvo eventuali proroghe). Il costo della SIM è di 25 euro (con 25 euro di credito bonus, non utilizzabile per i rinnovi delle offerte) più 10 euro di ricarica obbligatoria da cui verrà scalato il primo canone mensile.

Rabona Mobile opera sotto rete Vodafone (4G incluso) con velocità massime potenziali fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.800 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter