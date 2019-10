1Mobile lancia l’assistenza clienti via chat e una nuova sezione FAQ, ma le attese al 401001 rimangono infinite

Novità in casa 1Mobile, l’operatore mobile virtuale di C.I.M. (Compagnia Italia Mobile) che opera su rete Vodafone con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Da questo inizio settimana è stato finalmente attivato un servizio aggiuntivo per l’assistenza ai clienti, cha ora è disponibile anche in modalità chat sul sito unomobile.it e che va ad aggiungersi ad una nuova sezione FAQ con tutte le risposte alle domande più frequenti.

Il servizio di chat con operatore è disponibile tutti i giorni feriali fino alle ore 18, mentre per quanto riguarda la sezione FAQ, vengono fornite tutte le informazioni basilari, ma sicuramente utile per chi è ad un primo approccio con questo operatore mobile virtuale.

Rimane invece problematica l’assistenza clienti via telefono al 401001, dove le attese sono sempre molto lunghe e a volte è difficile riuscire a parlare con un operatore.

Dopo diverse segnalazioni di clienti 1Mobile che riscontravano questo problema, abbiamo provato a contattare in giorni e orari diversi il 401001 e, effettivamente, riuscire ad ottenere una risposta è impresa davvero ardua.

L’ultimo tentativo, effettuato proprio questo pomeriggio, ha portato ad un altro nulla di fatto: attesa di oltre 45 minuti, dopodiché abbiamo gettato la spugna. Su questo fronte c’è ancora molto da lavorare…

