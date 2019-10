CoopVoce: primi test sulle portabilità del numero come Full MVNO. Migrazione prevista nel 2020

Come abbiamo potuto anticipare in assoluta anteprima lo scorso giugno, nel 2020 CoopVoce passerà dall’attuale status di ESP MVNO a Full MVNO, con cui potrà avere maggiore autonomia rispetto ad oggi oltre alla pianificazione e lancio di nuovi servizi.

La prima novità era arrivata nel giugno 2018 quando abbiamo scritto del nuovo prefisso assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico (il 353.4) a cui è seguita la seconda, nel settembre dello stesso anno, relativa all’assegnazione del Mobile Network Code (il 53), due tasselli importanti con cui si è avuta la conferma della richiesta di CoopVoce ad operare come Full MVNO.

Ora c’è un’altra conferma, quella dei primi test sulle portabilità del numero tra CoopVoce e gli altri operatori mobili, fondamentali per avere la certezza che una volta lanciate le nuove SIM (e migrati i clienti) tutto funzioni perfettamente.

Un primo riscontro lo si può trovare anche nell’elenco degli operatori mobili da cui effettuare portabilità del numero sul sito di Kena Mobile, dove è apparsa la nuova voce “TEST COOP FULL”, che non ha bisogno di spiegazioni.

Dai riscontri che abbiamo avuto in CoopVoce, l’operatore vuole fare le cose per bene e il passaggio a Full MVNO è confermato per il 2020 (non prima) e solo dopo aver testato tutti i sistemi, per garantire la qualità di sempre a tutti i propri clienti.

Inoltre, si sta valutando l’ipotesi di una conferenza stampa verso la fine di quest’anno per presentare un bilancio dei risultati ottenuti fino ad ora e i piani per il futuro.

Dalle informazioni di cui siamo venuti in possesso, sembra che sia esclusa l’ipotesi di una spedizione delle nuove SIM presso il domicilio dei clienti e con molta probabilità si procederà al cambio presso i punti vendita Coop e Ipercoop abilitati (se non verranno trovate soluzioni alternative o complementari).

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per scoprire le novità che CoopVoce riserverà ai propri clienti.

Come abbiamo ribadito più volte, essere Full MVNO pur se comporta dei costi non indifferenti, permette di avere maggiore libertà di gestione e il vantaggio indiscusso di poter variare gli accordi di roaming nazionale tra i diversi operatori di rete (TIM, Vodafone, Wind Tre) senza dover sostituire le SIM a tutti i propri clienti (cosa che con CoopVoce succederà una volta, il prossimo anno, e in futuro non sarà più necessario).

