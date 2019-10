Fastweb Mobile: per i già clienti scattate le rimodulazioni su diverse offerte

Il tempo del “Niente come prima” sembra già un lontano ricordo per i clienti Fastweb Mobile. Stando a quanto comunicato sul sito web del gestore, dal 17 ottobre 2019 diverse offerte sono state rimodulate.

Questa la comunicazione ufficiale, dove non vengono però riportati i nomi delle singole offerte che hanno subito aumenti, ma i clienti coinvolti hanno già ricevuto lo scorso mese un SMS di notifica sulla propria utenza o in fattura (con il classico preavviso di 30 giorni):

La nostra priorità è migliorare ogni giorno aumentando continuamente la qualità del nostro servizio, infatti negli ultimi 12 mesi abbiamo migrato oltre 1 milione di clienti mobili ad una delle migliori reti 4G+ d’Italia, continuando ad arricchire i contenuti della nostra offerta per darti sempre il meglio.

Il prossimo obiettivo è costruire la nostra rete mobile 5G per raggiungere i massimi livelli di qualità come facciamo da sempre sulla rete fissa e mettere sempre al tuo servizio la tecnologia più all’avanguardia.

Per accelerare e supportare questo costante miglioramento dei nostri servizi, l’innovazione e l’arricchimento dell’offerta, gli importi di alcune offerte mobile dal 17 ottobre 2019 potranno subire delle variazioni.

Tutti i clienti interessati riceveranno con almeno 30 giorni di preavviso una comunicazione personale in fattura o via SMS e nella propria area personale, con le modalità per recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali. Per maggiori informazioni vai in un punto vendita Fastweb o visita la tua area clienti MyFastweb.