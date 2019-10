Rabona Mobile: fino a lunedi 28 ottobre 2019 SIM in promozione a 19,99 euro (invece di 35 euro)

Dalle ore 20 di questo sabato 26 ottobre, fino alle ore 12 di lunedi 28 ottobre, Rabona Mobile offre la possibilità di acquistare una nuova SIM al costo di 19,99 euro invece dei consueti 35 euro (una tantum).

Come riportato dal sito ufficiale di Rabona, l’attivazione scontata è valida sia per chi richiede portabilità del numero che una nuova numerazione direttamente online e usufruirà ugualmente dei 25 euro di bonus sulla SIM (non utilizzabile per il rinnovo del canone dell’offerta scelta).

Offerte Rabona Mobile

Con Rabona Tackle è previsto un bundle di 2.000 Goal, da utilizzare (e suddividere) in base alle proprie esigenze per chiamate, SMS e/o traffico dati, il tutto a 3,99 euro al mese più un costo di attivazione di 6 euro.

Con Rabona Academy è previsto un bundle di 10.000 Goal a 4,99 euro al mese, con un costo di attivazione di 5 euro.

Goleador mette a disposizione 50.000 Goal a 8,99 euro al mese, da utilizzare in base alle proprie esigente per chiamate, SMS e/o traffico dati. L’offerta Champions mette invece a disposizione 30.000 Goal al costo mensile di 6,99 euro.

Finiti i “Goal” il traffico dati viene bloccato mentre per chiamate e SMS vengono applicate le tariffe del piano EXTRA BASE, che prevede un costo di 29 centesimi al minuto per le chiamate e 29 centesimi per singolo SMS inviato.

Non comunicando direttamente questa informazione, ricordiamo che la formula da utilizzare per calcolare i quantitativi di GB in Roaming in UE per le offerte Rabona è la seguente: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2.

Se invece preferite calcolarlo con l’Iva già inclusa, basta usare questa formula: costo dell’offerta diviso 5,49 per 2. Dunque significa avere a disposizione meno di 1,5 GB al mese per l’offerta Tackle, circa 1,9 GB per l’offerta Academy, 3,3 GB per Goleador e 2,6 GB per l’offerta Champions.

In caso di disattivazione dell’offerta scelta, la tariffa base applicata è sempre la EXTRA BASE, che prevede un costo di 29 centesimi al minuto per le chiamate, 29 centesimi per singolo SMS inviato e 29 centesimi per singolo Megabyte generato.

