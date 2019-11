Conclusa la fusione per incorporazione di Noverca in TIM: per i clienti Kena Mobile non cambierà nulla

Con una comunicazione avvenuta a mezzo stampa, per la precisione con una inserzione pubblicata ieri sui quotidiani la Repubblica e Corriere della Sera, TIM ha ufficializzato l’avvenuta incorporazione di Noverca Srl in TIM Spa, stipulata in data 31 ottobre 2019.

Si tratta di una incorporazione che era stata già annunciata mesi fa (ne avevamo scritto anche lo scorso giugno) ed è ora diventata effettiva.

Come riportato, d’ora in poi il Titolare del trattamento dei dati personali della clientela dei servizi Kena Mobile non sarà più Noverca Srl ma TIM Spa.

Per i clienti Kena non cambierà sostanzialmente nulla sul fronte delle finalità e modalità del trattamento nonché per le altre “informazioni contenute nell’informative resa alla clientela relativa ai servizi Kena restano invariate”.

In particolare non vi saranno modifiche sul fronte tariffario, rimarranno infatti invariate “tutte le condizioni economiche e contrattuali relative ai servizi Kena Mobile“.

Nell’informativa diffusa ieri tramite inserzione sui due quotidiani, si rimanda al link privacy sul sito kenamobile.it per maggiori dettagli. Peccato solamente per la tempistica: rendere nota una informazione del genere in un giorno festivo, quando la diffusione dei quotidiani è indubbiamente più bassa, potrebbe far pensare ad una scelta voluta, per dare minor risonanza mediatica a questa incorporazione.

Si tratta della seconda novità che riguarda Kena Mobile nel giro di pochi giorni, dopo la chiusura sempre dal primo novembre, del servizio Kena Casa (servizio di connettività Fixed Wireless Access), una sperimentazione che non è mai decollata (in collaborazione con Linkem) e che a quanto pare non avrà un seguito.

