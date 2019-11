Nuove rimodulazioni Tiscali Mobile? Coinvolte anche le tariffe a consumo, ma potrebbe essere un errore

Dopo le rimodulazioni già comunicate nelle scorse settimane e operative da questo mese di novembre su diverse offerte a pacchetto, in questi giorni sono arrivate diverse comunicazioni anche a chi possiede una tariffa a consumo.

Da dicembre, secondo quanto riportato nel messaggio SMS inoltrato da Tiscali Mobile ad alcuni suoi clienti, c’è chi vedrà sparire la tariffa a consumo per una Mobile Smart, l’opzione tariffaria che prevede un costo mensile di 2,99 euro per 60 minuti di chiamate nazionali, 10 SMS e 1 Giga di traffico internet (qui sotto uno dei messaggi inviati in questi giorni).

Dai riscontri dei nostri lettori, le tariffe a consumo su cui al momento è stata ricevuta questa comunicazione sono Tiscali 9 senza scatto, Tiscali 15 e Tiscali 1 Cent, ma ovviamente potrebbero non essere le uniche.

Contattando il Servizio Clienti Tiscali al 130, viene specificato che non sono in corso rimodulazioni su tariffe a consumo e che gli SMS ricevuti sono stati inviati per errore, probabilmente a numerazioni che in precedenza avevano attive una opzione tariffaria a pacchetto.

Nei prossimi giorni faremo ulteriori verifiche direttamente con Tiscali per capire se si tratta realmente di una rimodulazione o di un errore (ci auguriamo la seconda ipotesi).

Nel frattempo, segnalateci nei commenti (o se volete, inviateci uno screenshot del messaggio ricevuto tramite mail) che tariffa Tiscali Mobile a consumo avete e se vi è già arrivata questa nuova comunicazione.

A breve (forse già questo mese di novembre), come abbiamo spiegato anche nei nostri precedenti articoli, Tiscali Mobile provvederà ad abilitare la rete 4G ai suoi clienti, l’unica buona notizia in mezzo a questa serie di rimodulazioni in corso.

