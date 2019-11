Con ho. ora si possono sbloccare gli SMS bancari e ricaricare la SIM con Google Pay e Apple Pay

Con una comunicazione sul proprio profilo social ufficiale, l’operatore mobile virtuale ho. (controllato da Vodafone Italia tramite la società VEI Srl) ha regalato una bella novità a tutti i suoi clienti.

Finalmente l’applicazione disponibile per sistemi operativi Android e iOS prevede una nuova funzione che permette, con un semplice tap, di abilitare o disabilitare la ricezione di SMS bancari a pagamento, fino ad ora bloccati di default.

Ora, con l’aggiornamento di oggi per i sistemi iOS e dello scorso 29 ottobre per quelli Android, ognuno sarà libero di decidere cosa fare, in totale autonomia.

Non è l’unica novità: le ricariche sulla propria utenza ho. potranno essere effettuate anche con Apple Pay e Google Pay, aumentando così i canali messi a disposizione, che vanno dall’area clienti online ai punti vendita dell’operatore, tabaccherie, ricevitorie e bar della rete Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita abilitati di SisalPay, Paymat, SNAI, della rete epay, nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate e con l’app Satispay.

Un’ottima iniziativa che sembra aver già reso felici molti clienti di questo operatore, che da tempo chiedevano la possibilità di poter ricevere gli SMS bancari (seppur a pagamento).

