Rimodulazione Tiscali Mobile: tutte le tariffe a consumo diventeranno Mobile Start a 2,99 euro al mese (su rete 4G)

Dopo la nostra anticipazione di venerdi scorso, con le segnalazioni di diversi clienti Tiscali Mobile che si son visti recapitare una comunicazione SMS che notificava la modifica delle condizioni contrattuali della propria offerta a consumo, ora arriva l’ufficializzazione.

Tiscali Mobile rimodulerà tutte le tariffe a consumo nella Mobile Smart (2,99 euro al mese per 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di traffico dati).

Contattata proprio questo pomeriggio, l’azienda ci ha confermato che dalle rimodulazioni che arriveranno il prossimo mese di dicembre, tutti i piani tariffari a consumo andranno a sparire, riconvertiti nel pacchetto Mobile Smart da 2,99 euro al mese (il più economico dell’intera offerta mobile di Tiscali).

L’obiettivo rimane quello di non offrire più piani a consumo per i nuovi clienti (già da molti mesi infatti non sono più attivabili né online né presso i negozi Tiscali) e riconvertire tutti gli attuali con l’offerta annunciata via SMS.

Se qualcuno non vuole proprio rinunciare alla tariffa a consumo (magari perché utilizzata in un antifurto o in un cronotermostato GSM), rimane comunque la possibilità di disattivare la Mobile Smart dopo l’attivazione massiva che avverrà nel mese di dicembre.

Il cliente potrà infatti decidere di non rinnovare l’offerta effettuandone disdetta il giorno prima (o pochi giorni prima) dalla data del rinnovo e potrà continuare ad utilizzare il suo vecchio piano tariffario a consumo.

Se invece l’offerta non viene rinnovata per credito residuo insufficiente, questa andrà in sospensione per 30 giorni e poi verrà cessata. A quel punto la SIM potrà essere ricaricata e il cliente potrà tornare sfruttare la tariffa a consumo attiva sulla sua linea (Tiscali 5, Tiscali 9 o qualsiasi altro piano sia presente sulla SIM).

In tutto questo, prima della rimodulazione arriverà però l’apertura alla rete 4G (TIM), nei piani dell’azienda prevista entro fine novembre.

Ma anche qui ci sono delle novità: è importante segnalare che potranno accedere al 4G solo i clienti con attivo uno dei piani tariffari a pacchetto.

Chi disattiverà qualsiasi offerta a pacchetto per rimanere con il proprio piano a consumo, continuerà ad avere l’accesso alla sola rete 3G. Ora sta ai clienti decidere cosa fare della propria utenza Tiscali Mobile.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.850 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter