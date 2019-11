ho. Mobile: arriva la nuova offerta con 70 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

Questa mattina avevamo anticipato di un possibile adeguamento dell’offerta di ho. con quella attuale di Kena Mobile e così di fatto è stato.

L’operatore mobile virtuale controllato da Vodafone Italia ha appena aggiornato il suo sito web ufficiale, proponendo la nuova ho. 5,99 con ben 70 Giga di internet e minuti/SMS illimitati.

L’offerta, come avvenuto fino ad ora, viene proposta solo a chi effettua la portabilità del numero da iliad e alcuni MVNO (con l’esclusione di Kena Mobile e Daily Telecom Mobile).

E’ previsto l’accesso alla rete 4G, ma con la solita limitazione sulla velocità in download e upload (fino ad un massimo potenziale di 30 Mbps).

La spesa iniziale per attivare ho. 5,99 è di 9,99 euro, che comprende 3,99 euro di costo SIM più attivazione (in promozione) e 6 euro di prima ricarica (da cui verrà scalato il rinnovo di 5,99 euro).

Nel caso in cui la portabilità non vada in porto entro 15 giorni dall’attivazione della SIM ho., si perderà lo sconto e i rinnovi saranno al prezzo dell’offerta standard (12,99 euro al mese).

Se si esauriscono i 70 Giga messi a disposizione ogni mese (tariffati a scatti anticipati di 1 KB), la navigazione internet viene inibita fino al successivo rinnovo (che è eventualmente possibile anticipare, pagando l’importo dovuto).

Se si viaggia in uno dei 31 Paesi aderenti alla normativa sul Roaming in UE, è possibile utilizzare ogni mese tutti i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 4,8 GB di traffico internet dei 70 previsti a livello nazionale.

I servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari sono bloccati di default, così come i numeri a pagamento (199, 144,166 e 899) sono disabilitati e possono essere riattivati in qualsiasi momento dal cliente.

Da pochi giorni è possibile, tramite l’applicazione ufficiale di ho. (disponibile su Google Play Store e Apple Store), scegliere se abilitare o disabilitare la ricezione di SMS bancari, in base alle proprie esigenze (qui maggiori dettagli).

Tutti i principali servizi accessori sono inclusi (senza costi aggiuntivi): SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata.

