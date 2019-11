Tariffe a consumo: ecco le più convenienti tra gli operatori mobili virtuali

Con le rimodulazioni in corso da parte di Tiscali Mobile, negli ultimi giorni molti lettori e clienti di questo MVNO, ci stanno chiedendo via mail e con diversi messaggi privati sulla nostra pagina Facebook, quali sono attualmente le migliori tariffe a consumo.

Sono infatti ancora in molti a non voler cedere alle offerte a pacchetto con costi fissi mensili, specialmente tra anziani o chi semplicemente vuole avere una seconda SIM di scorta o la utilizza per un impianto di sicurezza, nel cronotermostato di casa etc.

Rimanendo in ambito MVNO (gli operatori mobili di rete da questo punto di vista risultano meno convenienti), abbiamo selezionato le migliori proposte a consumo attualmente commercializzate e che comprendono chiamate, SMS e traffico dati.

1. Fastweb Mobile

L’operatore mobile virtuale controllato dagli svizzeri di Swisscom offre la più interessante tariffa a consumo sul mercato, che prevede un costo bassissimo per le chiamate: solo 5 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

5 centesimi anche per l’invio di ogni singolo SMS e internet in 4G tariffato 0,94€ a MB. Questa offerta è attivabile esclusivamente negli Store Fastweb (non è disponibile online) con un costo di attivazione di 26 euro (10 di contributo SIM e 16 come prima ricarica obbligaria).

Prima di recarvi in uno dei punti vendita Fastweb vi consigliamo di verificare con una telefonata la disponibilità dell’offerta, visto che in passato abbiamo potuto registrare diversi casi (segnalati dai nostri lettori e con alcune prove su campo) di assistenti di negozio che rispondevano più o meno così: “non abbiamo SIM a consumo”.

Con l’eccezione di NTMobile, che aveva una tariffa da 5 centesimi al minuto per le chiamate e 5 centesimi per gli SMS (ora apparentemente non più attivabile in attesa del restyling del sito e della presentazione delle nuove offerte), gli altri operatori mobili offrono tariffe sicuramente più costose.

DIGI Mobil

Se si cerca una tariffa economica solo per le chiamate, è molto interessante quella di DIGI Mobil, che prevede un costo di 1 centesimo al minuto per le chiamate verso numerazioni DIGI Mobil in Italia, 2 centesimi al minuto per le chiamate verso numeri fissi nazionali e 3 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni mobili nazionali.

E’ previsto, a differenza di quanto proposto da Fastweb Mobile, uno scatto alla risposta di 15 centesimi di euro, con tariffazione a scatti anticipati di 15 secondi. Gli SMS sono tariffati 10 centesimi per singolo invio (5 centesimi se verso numerazioni DIGI Mobil).

La tariffa standard di DIGI Mobil non prevede la navigazione internet, per la quale è necessario attivare una delle opzioni a pacchetto.

PosteMobile

Per chi effettua portabilità del numero da altro gestore, è possibile scegliere anche la tariffa 6 x Tutti di PosteMobile (attivabile esclusivamente online), che prevede chiamate verso tutte le numerazioni nazionali a 6 centesimi di euro al minuto, con scatto alla risposta di 16 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi.

Gli SMS vengono tariffati 6 centesimi per singolo invio. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di credito telefonico incluso (senza costi di spedizione).

Sicuramente interessante se non si utilizza la navigazione internet, anche perché qui PosteMobile applica una tariffa base giornaliera che ha un costo di 3,5 euro al giorno per 400 MB da utilizzare entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui è stata attivata (addebito che scatta alla prima connessione della giornata).

Altre proposte

Salendo un po’ di prezzo troviamo 1Mobile e la sua tariffa da 9 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali (con scatto alla risposta di 20 centesimi e tariffazione anticipata ogni 60 secondi) più 9 centesimi per l’invio di un singolo SMS. Come per DIGI, anche qui però non è prevista la navigazione internet se non attivando delle opzioni ad hoc.

Chiudiamo con CoopVoce, con cui si può optare per la Superfacile Coop, che prevede chiamate tariffate 12 centesimi al minuto (con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), gli SMS a 12 centesimi ad invio e navigazione internet a 10 centesimi a MB.

Per quanto riguarda le tariffe a consumo c’è poco da fare, al momento la proposta di Fastweb Mobile risulta la migliore ed è imbattibile.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.900 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter