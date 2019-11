Continua la crescita di ho., con 1,4 milioni di clienti al 30 settembre 2019 (in calo i clienti Vodafone)

Nonostante il rallentamento di Vodafone nel segmento mobile, dove nel terzo trimestre 2019 contava su 20.192.000 clienti (sono esclusi da questo dato i clienti IoT e MVNO), continua a crescere il second brand ho., che raggiunge 1,4 milioni di clienti (erano 1,2 milioni a fine giugno 2019).

Un dato indubbiamente interessante, vista la forte crescita di iliad in Italia (che ha superato i 4,5 milioni di clienti) e il calo invece registrato sia da TIM che da Vodafone nel terzo trimestre 2019 (TIM ad oggi non ha nemmeno comunicato i dati di Kena Mobile, con il dubbio che sia in atto un rallentamento per questo MVNO).

Con il calo registrato da Vodafone nel segmento mobile, anche i ricavi sono di conseguenza diminuiti (del 6,9%) sia per la diminuita base clienti attiva sia per la forte pressione sull’ARPU.

Migliore invece la situazione nel fisso, con un leggero incremento del numero clienti broadband, mentre il totale clienti convergenti (fisso+mobile) ha raggiunto quota 984.000.

Il Comunicato Stampa

Vodafone Italia chiude il semestre al 30 settembre 2019 con ricavi da servizi a 2.424 milioni di euro in calo del 3,5% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (Q1: -3,8%, Q2: – 3,2%).

La performance del semestre risulta ancora influenzata dalle dinamiche competitive sul segmento mobile, compensate in parte dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa.

I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 585 milioni di euro (+9,2%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa che superano 3 milioni, di cui 2,8 milioni in banda larga in crescita del 8,3% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (+218.000). I clienti che hanno scelto la fibra Vodafone sono 1,8 milioni.

ho., il second brand di Vodafone, che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto 1,4 milioni di clienti.

L’EBITDA è pari a 1.006 milioni di euro (-3,5%). Nel semestre Vodafone ha annunciato il lancio del 5G su rete commerciale nelle prime 5 città: Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli, a cui seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche entro il 2021.

Vodafone ha inoltre reso disponibile il roaming 5G per i clienti 5G Vodafone in Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia.

Nell’ambito della sperimentazione 5G a Milano e area Metropolitana, Vodafone sta ultimando i 41 progetti 5G , di cui 39 già realizzati. Tra questi per la prima volta in Italia sono stati presentati l’intervento di chirurgia da remoto e le prime soluzioni di guida assistita su rete 5G. Sempre a Milano, grazie al 5G di Vodafone, è stata giocata la prima finale di eSport live su rete 5G in Europa.

La rete 4.5G è disponibile in 227 città, di cui 28 a 1 Gigabit al secondo. La copertura della rete 4G raggiunge il 98,3% della popolazione in 7.399 comuni, di cui 3289 in 4G+.

A luglio 2019 Vodafone ha annunciato la firma degli accordi con TIM per la condivisione della componente attiva della rete 5G, della rete 4G e l’ampliamento dell’attuale accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passiva. TIM e Vodafone integreranno le rispettive infrastrutture passive di rete in INWIT, dando vita alla più grande Towerco italiana e la seconda in Europa con oltre 22.000 torri. L’operazione sarà perfezionata una volta ottenute le autorizzazioni necessarie.

I servizi in fibra di Vodafone raggiungono oggi oltre 21 milioni di famiglie e imprese, di cui 7 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultrabroadband e la partnership strategica con Open Fiber. L’accordo con Open Fiber, già in essere in 271 città, è stato esteso a luglio ai 7.635 comuni delle “aree bianche” con l’obiettivo di raggiugere oltre 19 milioni di unità immobiliari in tutta Italia.

Tra le più significative iniziative commerciali si segnalano: Vodafone Infinito, la prima generazione di offerte con Giga illimitati per rispondere all’evoluzione delle abitudini digitali dei clienti; Giga Family, la nuova piattaforma che mette a disposizione in una unica soluzione Fibra e 5G, e Vodafone Power Gaming la prima offerta interamente dedicata ai gamer.

Vodafone Business, forte di una leadership nel mercato IoT con 94 milioni di oggetti connessi nel mondo ha recentemente annunciato a livello globale accordi di collaborazione strategica con AT&T sul NB-IoT e con Geotab, una delle società più innovative nel fleet management.

fonte: comunicato stampa

