iliad raggiunge il numero di clienti di PosteMobile (4,5 milioni) e si prepara al sorpasso

Sono sostanzialmente assestati su un numero di clienti quasi identico e con la prossima trimestrale di fine anno inevitabilmente solo uno dei due rimarrà il quarto operatore mobile italiano.

Parliamo naturalmente di PosteMobile – l’operatore mobile virtuale (MVNO) del Gruppo Poste Italiane – e iliad, l’operatore infrastrutturato (MNO) lanciato a fine maggio del 2018.

Con le trimestrali pubblicate dai due gruppi, si può notare come i due operatori sono sostanzialmente sullo stesso livello, con 4,5 milioni di clienti dichiarati da PosteMobile e 4.541.000 annunciati proprio oggi da iliad.

Va detto che, in realtà, il numero di clienti iliad è riferito al solo segmento mobile (nel fisso debutterà entro il 2024), mentre PosteMobile nel dato comunicato nella trimestrale (aggiornato al 30 settembre 2019) ingloba anche i clienti di rete fissa (servizio in ogni caso offerto con una SIM PosteMobile).

Sarà comunque interessante vedere cosa succederà a fine anno. PosteMobile nell’ultimo trimestre ha guadagnato circa 100.000 clienti contro i 700.000 di iliad e, se il trend dovesse rimanere questo, per l’operatore mobile virtuale lanciato 12 anni fa (era il 26 novembre 2007) potrebbe non esserci proprio sfida.

Da una parte (PosteMobile) c’è la forza di una rete di vendita molto capillare, dall’altra (iliad) una offerta che sembra non temere la concorrenza (50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese aperta a tutti) e ora anche il supporto di una ingente campagna pubblicitaria partita la scorsa domenica su tutti i principali canali tv nazionali e che durerà fino a dicembre (qui di seguito uno dei due spot attualmente in programmazione).

Unico punto in comune, la rete Wind Tre, a cui si appoggia PosteMobile per offrire il servizio e a cui fa affidamento iliad in tutte le zone del nostro Paese dove non ha copertura diretta. Chi avrà la meglio? Il risultato appare scontato, ma mai dire mai.

