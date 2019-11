Fastweb Mobile: in arrivo una nuova rimodulazione, dall’11 dicembre 2019

E’ la seconda rimodulazione nell’arco di pochissimi mesi da parte di Fastweb Mobile quella comunicata in questo inizio di settimana sul proprio sito ufficiale.

Riportiamo qui di seguito il testo del messaggio di avviso del gestore, dove non vengono però riportati i nomi delle singole offerte che hanno subito cambiamenti. I clienti coinvolti stanno comunque ricevendo in questi giorni un SMS di notifica sulla propria utenza o in fattura (il classico preavviso di 30 giorni):

La nostra priorità è migliorare ogni giorno aumentando continuamente la qualità del nostro servizio, infatti negli ultimi 12 mesi abbiamo migrato oltre 1 milione di clienti mobili ad una delle migliori reti 4G+ d’Italia, continuando ad arricchire i contenuti della nostra offerta per darti sempre il meglio. Il prossimo obiettivo è costruire la nostra rete mobile 5G per raggiungere i massimi livelli di qualità come facciamo da sempre sulla rete fissa e mettere sempre al tuo servizio la tecnologia più all’avanguardia. Per accelerare e supportare questo costante miglioramento dei nostri servizi, l’innovazione e l’arricchimento dell’offerta, alcune offerte mobile, a partire dall’11 dicembre 2019, saranno aggiornate in termini di contenuti e di canone. Tutti i clienti interessati riceveranno con almeno 30 giorni di preavviso una comunicazione personale via SMS e nella propria area personale, con le modalità per recedere dal contratto o passare ad altro operatore. Per maggiori informazioni vai in un punto vendita Fastweb o visita la tua area clienti MyFastweb.

Rimodulazione che viene giustificata anche questa volta con gli investimenti in corso sulla rete 5G e per migliorare i propri servizi. Nelle comunicazioni via SMS verranno date indicazioni sulle modalità di recesso.

Come abbiamo avuto modo di segnalare anche nella precedente comunicazione di ottobre, si tratta del secondo operatore mobile virtuale su rete TIM che ha ritoccato al rialzo i costi di alcune sue offerte (l’altro è Tiscali Mobile).

Se siete tra i clienti rimodulati, scrivete nei commenti di quanto avete visto aumentare il costo mensile e su quale offerta… (per segnalazioni su rimodulazioni o inviare foto e immagini degli SMS di notifca ricevuti da Fastweb Mobile, potete utilizzare come sempre la nostra sezione dedicata).

Un brutto colpo per l’immagine di questo operatore che negli ultimi mesi aveva fatto del “Niente come prima” la sua leva di marketing per promuovere offerte e servizi.

