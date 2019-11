Anche il fornitore di Luce e Gas Enegan pronto a debuttare come operatore mobile virtuale (ESP MVNO)

Anteprima MVNO News | La lista degli operatori mobili virtuali attivi in Italia continua ad allungarsi e presto se ne aggiungerà un altro, Enegan.

L’azienda toscana ha infatti deciso di ampliare il proprio portafoglio di servizi, che attualmente spazia dalla fornitura di luce e gas (da fonti rinnovabili) alla mobilità elettrica green, passando per la telefonia fissa (per aziende e professionisti) e in futuro anche nel mobile.

Dalle indiscrezioni che siamo riusciti a raccogliere, Enegan dovrebbe debuttare come ESP MVNO su piattaforma Plintron (con prefisso assegnato 376.0), quindi sappiamo già che la rete di appoggio nel caso sarà quella di Vodafone.

Si tratterà di offerte dedicate alla sola clientela business e professionisti con partita Iva (come accade già per le offerte di telefonia fissa) e, stando alla pagina di cortesia presente sul sito enegan.it, il lancio sembra essere previsto a breve (anche se non è riportata una data certa).

Nella pagina di benvenuto è riportato il seguente testo:

Siamo ai blocchi di partenza, creiamo insieme le nuove offerte per smartphone e telefonia mobile. Benvenuto in uno spazio nuovo, completamente da costruire. Questa è la pagina dove troverai presto le offerte di telefonia mobile di Enegan. Stiamo studiando le tariffe più convenienti per le aziende e i professionisti con partita Iva. Nel frattempo scopri le nostre offerte di telefonia fissa ed internet per la tua azienda!

Proveremo a contattare l’azienda per avere maggiori dettagli sul prossimo lancio come operatore mobile virtuale e per capire se sono previste anche offerte (future) per i clienti privati.

Dopo Optima Mobile e Withu Mobile (che ha fatto il suo debutto lo scorso giugno), si tratta della terza società nel settore delle Utility (Luce, Gas..) che punta anche sul business della telefonia mobile a livello nazionale.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.900 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter