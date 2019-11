Rabona lancia un secondo brand lowcost “Sì, Pronto!?!” con offerte sotto i 5 euro al mese

Rabona ha comunicato oggi il lancio di Sì, Pronto!?!, un nuovo brand di proprietà, dedicato a tutti i potenziali clienti interessati ad offerte low cost sotto i 5 euro al mese.

Sono due le proposte attualmente disponibili:

Chi è : al costo mensile di 4,99 euro, mette a disposizione 2.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 20 SMS e 20 Giga in 4G.

: al costo mensile di 4,99 euro, mette a disposizione di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 20 SMS e 20 Giga in 4G. Pronto: al costo mensile di 3,99 euro, mette a disposizione 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 10 SMS e 10 Giga in 4G.

Le chiamate sono tariffate sugli effettivi secondi di conversazione, così come il traffico dati su singolo kb (con velocità fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload). Superata la soglia mensile di GB messi a disposizione, la navigazione internet viene bloccata.

In caso si superino i minuti o gli SMS messi a disposizione ogni mese, o venga disattivata una delle due offerte, viene applicata la tariffa Extra Base (la stessa proposta ai clienti Rabona Mobile), che prevede un costo di 29 centesimi al minuto per le chiamate (tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione), di 29 centesmi per singolo SMS inviato e 29 centesimi ogni MB di traffico dati generato.

Il piano Extra Base è utilizzabile anche in Roaming in UE senza costi aggiuntivi rispetto alle condizioni applicate su territorio nazionale. Per quanto riguarda i GB disponibili nei 31 Paesi aderenti al Roam Like At Home, si deve sempre fare riferimento alla formula “costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2”.

In questi specifici casi, parliamo di poco meno di 1,5 GB al mese per l’offerta “Chi è” e circa 1,9 GB al mese per l’offerta “Pronto“.

Il costo per una nuova SIM è di 20 euro (costo SIM di 15 euro più prima ricarica obbligatoria di 5 euro), con 25 euro di credito “bonus” non utilizzabile per il rinnovo dell’offerta scelta. La spedizione è gratuita, con corriere espresso.

Cosa cambia rispetto a Rabona? Solo le offerte e le SIM brandizzate Sì, Pronto!?!, per il resto è tutto invariato: stessa rete di appoggio (Vodafone, su piattaforma Plintron), stesso APN per la configurazione internet del proprio smartphone (rabona.it), stesso Servizio Clienti (chiamando il 4000 dalla propria SIM), stesso Self Care (chiamando il 4004 per conoscere credito residuo, promo attiva ecc.).

