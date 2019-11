CoopVoce lancia TOP 20 con 20 Giga in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS a 8 euro/mese. In arrivo altre novità

Disponibile da oggi la nuova offerta TOP 20 di CoopVoce che, al costo di 8 euro al mese, permette di avere 20 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS.

L’offerta non prevede costi di attivazione per i nuovi clienti (in portabilità o nuova numerazione), mentre i già clienti CoopVoce possono comunque averla con un costo una tantum di 9 euro.

Il costo della SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, a cui va aggiunta una prima ricarica obbligatoria per poter pagare il primo mese di costo della TOP 20.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet sono tariffate a singolo KB. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, se c’è credito sufficiente sulla propria utenza, in caso contrario viene sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla. Se si terminano i GB o gli SMS prima della data di scadenza della soglia mensile è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile.

Tutti i GB, i minuti e gli SMS della TOP 20 possono essere utilizzati senza limitazioni nei 31 Paesi aderenti al Roam Like At Home. L’offerta non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

Nelle prossime settimane CoopVoce annuncerà inoltre ulteriori novità: è infatti prevista per il 4 dicembre una speciale conferenza stampa a Milano, dove con molta probabilità si parlerà anche del futuro passaggio a Full MVNO (come abbiamo potuto svelare in assoluta anteprima già la scorsa estate).

