PosteMobile: nuove proroghe per Creami Extra WOW 10 Giga, RELAX 100 e per le offerte PosteMobile Casa

Nuove proroghe per le offerte PosteMobile: partiamo da Creami Extra WOW 10 Giga e Creami RELAX 100, ancora attivabili fino al prossimo 7 dicembre 2019, mentre le offerte PosteMobile Casa proseguiranno fino a fine mese.

Creami Extra WOW 10 Giga

L’offerta PosteMobile Creami Extra WOW 10 Giga dedicata a tutti i nuovi clienti privati e che prevede credit illimitati per chiamate e SMS più 10 Giga per la navigazione internet al costo promozionale di 7 euro al mese.

Per aderire è sufficiente attivare una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, presso un Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati. Il costo della nuova SIM è pari a 15 euro.

L’offerta Creami Extra WOW 10 Giga non è attivabile dai già clienti PosteMobile. I credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS, ma non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit dedicati alla navigazione internet vengono scalati al raggiungimento di 1 MB di navigazione. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi e non saranno cumulabili con quelli del mese successivo.

È possibile verificare in qualsiasi momento i credit residui sulla propria Area Personale, su APP PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al numero gratuito 160. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applica la tariffa di 50,41 cent/MB per la navigazione Internet.

L’offerta si rinnova ogni mese automaticamente, in caso di mancato rinnovo del piano per credito insufficiente, viene applicata la tariffa di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per singolo SMS inviato e la tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

È possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta nazionale anche quando ci si reca in uno dei 31 Paesi aderenti al Roaming in UE, mentre per il traffico dati viene applicata una limitazione a 2,55 GB al mese.

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,54 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla Creami Extra WOW 10 Giga.

CREAMI RELAX 100

CREAMI RELAX 100 è l’offerta che permette di usufruire di Credit illimitati per chiamate e SMS e 80 Giga in 4G a 10 euro al mese (per i primi tre rinnovi).

Dopo il primo anno (esattamente dal tredicesimo rinnovo), vengono aumentati in automatico i Giga a disposizione ogni mese, passando da 80 a 100, mentre il costo dell’offerta scende a 9 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e 8 euro al mese dal settimo rinnovo in poi.

Con CREAMI RELAX 100 PosteMobile premia la fedeltà dei clienti con una quantità molto alta di traffico dati e un prezzo che va a diminuire nel tempo. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti privati che attivano una nuova SIM Ricaricabile, senza vincolo di portabilità, in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 7 dicembre 2019.

È prevista l’applicazione di un costo SIM pari a 15 euro, mentre i già clienti potranno contattare il 160 e richiederne l’attivazione con un costo aggiuntivo, una tantum, di 19 euro.

I Credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS e non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I Credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei Credit a disposizione per la navigazione Internet si applica la tariffa extra soglia di 50,41 cent/MB.

Il costo del piano viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese secondo il seguente schema:

dal 1° al 3° rinnovo (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano) 10 euro ;

; dal 4° al 6° rinnovo 9 euro ;

; dal 7° rinnovo in poi 8 euro.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa di 18 centesimi al minuto, 12 centesimi per SMS inviato e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet.

È possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta anche per il traffico effettuato in Roaming in UE, mentre viene applicata una limitazione per quanto riguarda il traffico dati. Questi i quantitativi utilizzabili in Roaming in UE:

per i primi 3 rinnovi saranno disponibili 3,64 GB ;

; dal quarto al sesto rinnovo saranno disponibili 3,28 GB ;

; dal settimo rinnovo 2,91 GB.

Oltre tali limiti è possibile navigare in UE al costo di 0,54 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dall’offerta. In caso di superamento dei Giga disponibili, si applicherà la tariffa extrasoglia nazionale.

PosteMobile Casa

L’offerta PosteMobile Casa prevede chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta) ad un costo mensile – in promozione – di 20,90 euro, che include anche servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato.

La consegna e installazione del telefono (60 euro), così come il contributo di attivazione (29 euro), sono offerti gratis fino al 30 novembre 2019 (salvo ulteriori proroghe) per tutte le attivazioni. Non è più disponibile la precedente promozione che prevedeva il canone del primo mese gratuito.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, viene rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Ricordiamo che non è possibile utilizzare il servizio presso un indirizzo diverso da quello comunicato né è possibile inserire la Carta SIM all’interno di un dispositivo telefonico diverso da quello fornito da PosteMobile.

Il telefono viene concesso in comodato d’uso gratuito al Cliente per tutta la durata contrattuale e, in caso di cessazione dell’offerta, dovrà essere restituito entro 60 giorni a proprie spese.

PosteMobile Casa Facile

L’offerta prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali (senza scatto alla risposta), con chiamate verso numerazioni mobili tariffate 19 centesimi al minuto (senza scatto alla risposta e con tariffazione sugli effettivi secondi di conversazione) ad un costo mensile di 14,90 euro (in promozione fino al 30 novembre 2019, invece di 20,90 euro), che include anche servizi supplementari come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero chiamante e un Servizio di Assistenza Clienti dedicato.

PosteMobile Casa Facile è riservata ai soli nuovi clienti che attivano l’offerta negli uffici postali. La promozione prevede la consegna e installazione del telefono gratis, mentre è a pagamento l’attivazione (29 euro una tantum con addebito nella fattura del mese successivo a quello di attivazione).

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Sia con PosteMobile Casa che con PosteMobile Casa Facile, non è possibile utilizzare il servizio presso un indirizzo diverso da quello comunicato né può inserire la Carta SIM all’interno di un dispositivo telefonico diverso da quello fornito da PosteMobile.

Il telefono viene concesso in comodato d’uso gratuito al Cliente per tutta la durata contrattuale e, in caso di cessazione dell’offerta, dovrà essere restituito entro 60 giorni a proprie spese.

PosteMobile Casa Internet

L’offerta PosteMobile Casa Internet offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali (senza scatto alla risposta) e traffico dati illimitato per navigare in internet al costo mensile di 26,90 euro (invece di 30,9 euro).

L’offerta prevede un telefono fisso e un modem WiFi forniti in comodato d’uso gratuito fino alla scadenza contrattuale. Fino al prossimo 30 novembre, sono gratuite – in promozione – la consegna e la prima installazione con la verifica dei requisiti di copertura e la configurazione degli apparati a cura di un tecnico specializzato (costo standard 80 euro).

All’attivazione è previsto un contributo una tantum pari a 59 euro. PosteMobile Casa Internet può essere attivata sia su una nuova linea telefonica, sia su un numero preesistente e, per richiederla, è sufficiente andare in qualsiasi Ufficio Postale.

Le bollette hanno cadenza bimestrale e prevedono addebito su Conto Corrente o tramite bollettino postale. L’imposta di bollo prevista sull’attivazione dei contratti di telefonia pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro su ciascuna fattura.

Il telefono e il modem WiFi vengono concessi in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni i dispositivi a propria cura e spese.

Ricordiamo che la SIM inserita nel WiFi è abilitata al solo traffico dati nazionali (non funziona in roaming) e non consente di effettuare o ricevere chiamate né di inviare SMS.

Come da condizioni contrattuali, il cliente si impegna a usare il servizio dati presso l’indirizzo comunicato a PosteMobile e ad usare la Carta SIM secondo correttezza e buona fede, restando inteso che l’uso e il collegamento alla rete di dispositivi non forniti dalla società esonera la stessa da qualsiasi responsabilità circa l’erogazione del servizio.

Note aggiuntive. Come abbiamo spiegato in un nostro approfondimento, PosteMobile opera come Full MVNO su rete Wind Tre; PosteMobile Casa (solo telefono fisso) è un’offerta con SIM PosteMobile su rete Vodafone; mentre PosteMobile Casa Internet è un’offerta che prevede l’utilizzo di SIM PosteMobile su rete Vodafone per le chiamate effettuate con telefono fisso, mentre SIM PosteMobile su rete Wind Tre per il traffico internet generato con il modem in comodato d’uso.

