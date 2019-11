Tiscali Mobile: in arrivo il “4G Basic” e “4G Full”, in base all’offerta attiva. Si parte a dicembre

Anteprima esclusiva | Ancora novità sul fronte Tiscali Mobile e la tanto attesa apertura alla rete 4G, ormai imminente, come fatto capire dallo stesso operatore mobile virtuale nei giorni scorsi, tramite un messaggio sui profili social Instagram e Facebook.

Partiamo dalla data di disponibilità del 4G: l’azienda aveva in previsione di partire entro la fine di questo mese, ma stanno ancora proseguendo i test sulla rete e ci viene confermato che slitterà tutto al mese di dicembre (non oltre).

4G Basic e 4G Full

Ma su che velocità potranno contare i clienti Tiscali Mobile su rete 4G? Siamo in grado di rivelarvi con largo anticipo e in assoluta anteprima, che saranno attivati due diversi profili relativi al 4G, uno si chiamerà “4G Basic” e l’altro “4G Full“.

Come già visto con altri operatori mobili (ho. su tutti), uno dei due profili fornirà un accesso più limitante sul fronte delle prestazioni, o meglio, della velocità in download, l’altro indubbiamente più performante.

Dalle informazioni che siamo riusciti ad ottenere nelle ultime ore da fonti interne all’azienda, mancano ancora gli ultimi dettagli, ma il principio applicato sarà molto semplice: i pacchetti tariffari “entry level” (quelli più economici), avranno un accesso alla rete 4G Basic, quelli con più Giga e minuti/SMS (con canone mensile più alto) avranno invece accesso al 4G Full.

Velocità in download e upload

Per quanto riguarda le velocità in download e upload, il profilo 4G Basic dovrebbe essere settato con una limitazione a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload (come ho. per intenderci), mentre sul profilo 4G Full non è ancora chiaro se si arriverà ai 300 Mbps in download (come accade attualmente con Fastweb Mobile su rete TIM) o se ci si fermerà a 100/150 Mbps.

Novità che scopriremo comunque nel dettaglio nel giro di pochissime settimane o giorni, con i clienti Tiscali Mobile che potranno finalmente testare in prima persona le performance della rete 4G (TIM).

Ricordiamo, come segnalato anche in un commento di risposta ad un lettore, che non sarà necessario nessun cambio di SIM, l’abilitazione sarà automatica.

Note aggiuntive. I valori che abbiamo segnalato come potenziali velocità in download e upload non sono ancora definitivi e potrebbero subire variazioni, in particolare, ci auguriamo che per il 4G Basic, quindi il profilo previsto per le offerte con costo mensile più basso, si possa puntare su qualcosa di più di 30 Mbps in download.

