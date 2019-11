Black Friday Kena Mobile: primo mese gratuito su tutte le offerte e zero costi SIM, attivazione e spedizione

Probabilmente questo è davvero il migliore momento per attivare una offerta Kena Mobile. Da oggi e fino al 2 dicembre, per festeggiare la settimana del Black Friday, l’operatore mobile virtuale controllato da TIM ha lanciato una promozione che permette di avere 1 mese gratis con tutte le offerte attualmente commercializzate (oltre a zero costi SIM, attivazione e spedizione).

Ecco dunque i costi effettivi per chi decide di attivare una delle attuali offerte Kena Mobile.

Kena 5,99 Flash

5 euro di costo complessivo, comprendente la prima ricarica obbligatoria di pari importo. Nessun costo di attivazione, spedizione gratuita e primo mese gratis.

Kena Flash mette a disposizione minuti e SMS illimitati e 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload con scatti anticipati da 1 KB) a soli 5,99 euro al mese, per chi effettua una portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione degli operatori mobili virtuali ho., Rabona, Noitel Mobile e NT Mobile.

Minuti e SMS della Kena Flash possono essere utilizzati senza limitazioni anche nel Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico dati, viene applicata una soglia mensile di 3 GB.

Kena 4,99 Voce

5 euro di costo complessivo, comprendente la prima ricarica obbligatoria di pari importo. Nessun costo di attivazione, spedizione gratuita e primo mese gratis.

Kena Voce mette a disposizione minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 50 MB di traffico internet al costo di 4,99 euro al mese (sia per nuova numerazione che su portabilità del numero da altro gestore).

Minuti e traffico dati dell’offerta Kena Voce possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, senza limitazioni.

Kena 13,99

15 euro di costo complessivo, comprendente la prima ricarica obbligatoria di pari importo. Nessun costo di attivazione, spedizione gratuita e primo mese gratis.

Kena 13,99 mette a disposizione minuti e SMS illimitati e 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload con scatti anticipati da 1 KB) a 13,99 euro al mese, sia su nuova numerazione che per chi effettua una portabilità del numero da altro gestore (i già clienti possono attivarla contattando il 181 oppure nei negozi Kena).

Minuti e SMS di Kena 13,99 possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico dati, viene applicata una soglia mensile di 6 GB.

Come avrete notato, manca all’appello l’offerta Kena 8,99, precedentemente riservata alle portabilità del numero da iliad, ho. e altri MVNO (ad eccezione di Rabona, Noitel e NT Mobile) e che è stata chiusa alla commercializzazione proprio oggi.

