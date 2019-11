NTmobile: nuovo portale web (in fase di sviluppo), nuove offerte e Servizio Clienti quasi inesistente

Dopo “soli” quattro mesi di attesa e gli ultimi due giorni di down, è finalmente online la nuova versione del sito web ufficiale di NTmobile, uno degli operatori mobili virtuali che ha lasciato la rete TIM per quella Vodafone (basata su piattaforma Plintron).

Era lo scorso giugno quando abbiamo svelato in anteprima il passaggio su rete Vodafone anche per questo ESP MVNO, con le prime comunicazioni ai clienti partite nel mese di luglio e il successivo invio delle SIM, grazie alle quali abbiamo scoperto il nuovo logo che ha sostituito il precedente.

Di seguito una delle primissime immagini delle nuove SIM che abbiamo potuto pubblicare la scorsa estate.

Come dicevamo, dopo mesi di attesa, finalmente è online anche il portale web, seppur ancora con sezioni mancanti o non funzionanti.

Sicuramente un passo avanti dal punto di vista della grafica, con la possibilità di consultare le attuali offerte disponibili sotto rete Vodafone. Eccole nel dettaglio:

Offerta SMALL

Con un costo mensile di 1,99 euro e un costo di attivazione di 9,99 euro, mette a disposizione 50 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, minuti illimitati verso numerazioni NTmobile e 1 Giga di traffico dati su rete 4G (tariffazione a scatti anticipati di 1 MB).

Minuti e SMS inclusi nell’offerta sono utilizzabili anche in Roaming in UE, mentre per il traffico internet è possibile utilizzare fino a 1 GB al mese. Superata questa soglia, il costo del traffico dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base.

Offerta ILLIMITATO

Con un costo mensile di 7,99 euro e un costo di attivazione di 9,99 euro, mette a disposizione minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, minuti illimitati verso altre numerazioni NTmobile, SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati su rete 4G (tariffazione a scatti anticipati di 1 MB).

Minuti e SMS inclusi nell’offerta sono utilizzabili anche in Roaming in UE, mentre per il traffico internet è possibile utilizzare fino a 5 GB al mese. Superata questa soglia, si può proseguire a navigare al costo di 0,01 euro a MB. Raggiunti i 50 GB il costo del traffico dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base.

L’offerta scelta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

In caso di mancata ricarica entro un mese dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, l’offerta verrà cessata. Per effettuare traffico dati con la tariffazione del Piano Base è necessario chiamare il servizio clienti (404040) e richiedere l’attivazione del traffico dati.

La velocità di navigazione massima (teorica) è di 42,2 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload.

Numero personalizzato NTmobile

Una delle novità più interessanti proposte da NTmobile, è quella di poter scegliere (anche se parzialmente) il proprio numero di telefono, un po’ nello stile di quanto proposto da iliad. In fase di acquisto online, è infatti possibile scegliere tra 10 diverse numerazioni o selezionare ulteriori opzioni, fino al numero che si preferisce.

Consigliamo di attendere il completamento dell’aggiornamento del portale web per avere informazioni più sicure, visto che al momento alcune sezioni hanno evidenti errori e ci viene segnalata anche l’impossibilità ad accedere all’Area Clienti online.

Senza dimenticare poi una criticità presente purtroppo da sempre, il Servizio Clienti quasi inesistente, con infinite attese al 404040 e nella maggior parte dei casi, nessuna risposta.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.900 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter