eSIM e MVNO: per i clienti degli operatori mobili virtuali italiani ci sarà da aspettare (molto)

Il 2020 potrebbe essere l’anno delle eSIM? Difficile dirlo, sicuramente in Italia l’attesa è (quasi) finita, con le prime eSIM commercializzate da pochissimi giorni da TIM e con Wind che è in fase di sperimentazione con alcuni clienti selezionati.

Ma più che ringraziare i singoli operatori mobili, questa novità la si deve principalmente ai vari brand che hanno deciso di puntare sulle eSIM per i loro prodotti già presenti sul mercato (o che lo saranno a breve), come smartphone, tablet e smartwatch compatibili, da Apple, Google (con il Google Pixel) fino alle ultime novità come, ad esempio, il Motorola RAZR (che supporterà solo eSIM).

Dopo TIM e Wind nel 2020 dovrebbe essere la volta di Vodafone e, la domanda che sicuramente in molti si staranno facendo (anzi alcuni di voi ce l’hanno già fatta diversi giorni fa) è: ci sarà una eSIM anche con gli operatori mobili virtuali (MVNO)?

Purtroppo per i clienti dei principali MVNO italiani l’attesa sarà lunga (in alcuni casi lunghissima).

Abbiamo quindi deciso di stilare un elenco con le risposte che abbiamo ricevuto dai principali operatori mobili virtuali (sempre tramite contatti diretti o via canali ufficiali) e da come potete leggere, ad oggi nessuno è pronto per la eSIM.

PosteMobile : “Ci stiamo lavorando”, ma al momento non c’è una data programmata per la distribuzione.

: “Ci stiamo lavorando”, ma al momento non c’è una data programmata per la distribuzione. Fastweb Mobile : in attesa di una risposta ufficiale dal gestore.

: in attesa di una risposta ufficiale dal gestore. Lycamobile : eSIM non prevista.

: eSIM non prevista. ho. : in attesa di una risposta ufficiale dal gestore.

: in attesa di una risposta ufficiale dal gestore. Kena Mobile : “Non è al momento in programma”.

: “Non è al momento in programma”. CoopVoce : la risposta potrebbe arrivare il 4 dicembre, durante la conferenza stampa organizzata a Milano e in cui verrà presentata la ricerca “Gli italiani e lo smartphone” e si parlerà di “CoopVoce, le novità e l’evoluzione di un operatore mobile virtuale”.

: la risposta potrebbe arrivare il 4 dicembre, durante la conferenza stampa organizzata a Milano e in cui verrà presentata la ricerca “Gli italiani e lo smartphone” e si parlerà di “CoopVoce, le novità e l’evoluzione di un operatore mobile virtuale”. DIGI Mobil : al momento non prevista e non è in programma nel breve/medio periodo.

: al momento non prevista e non è in programma nel breve/medio periodo. Tiscali Mobile : “Non è in programma e valuteremo in base all’andamento del mercato”.

: “Non è in programma e valuteremo in base all’andamento del mercato”. Noitel Mobile: priorità ad altri progetti, eSIM sicuramente non prima della seconda metà del 2020.

Ci sarà dunque da attendere e, nella migliore delle ipotesi, forse la metà degli operatori mobili virtuali interpellati lavorerà per rendere disponibile nel corso del 2020 la eSIM per i propri clienti.

Da quello che ci han riferito nella maggior parte dei casi, tutto dipenderà da come evolverà il mercato: è ovvio che se in breve tempo i produttori di smartphone punteranno su modelli “eSIM only” e la richiesta da parte dei clienti aumenterà, anche i più restii dovranno alla fine adeguarsi.

Torneremo a breve ad aggiornare questo articolo appena avremo le ultime risposte da parte dei gestori interpellati.

