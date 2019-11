Black Friday: con Optima Mobile 50 Giga in 4G, minuti illimitati e 100 SMS a 8,90 euro al mese

Disponibile da oggi la speciale offerta Optima 50 Special+ che Optima Mobile ha deciso di proporre per il Black Friday a tutti i nuovi clienti (nuova attivazione o portabilità da altro gestore).

Optima 50 Special+ permette di avere minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB di traffico dati in 4G su rete Vodafone (con velocità in download fino a 60 Mbps e 30 in upload) al costo di 8,90 euro al mese invece di 12,90.

Il prezzo di attivazione è di 15,90 euro e può essere richiesta sullo shop online di Optima Italia. In caso vengano superati i 50 GB nel mese, il traffico dati viene bloccato, mentre per gli SMS la tariffazione extrasoglia è di 10 centesimi per singolo SMS inviato.

Superata la soglia mensile di traffico dati messa a disposizione, è possibile tornare ad utilizzare la navigazione internet solo attivando una opzione dati aggiuntiva (1 Giga a 2 euro o 2 Giga a 3 euro).

Per quanto riguarda il Roaming in UE, non è stata comunicata la soglia mensile di traffico dati disponibile in caso di viaggi verso uno dei 31 Paesi che aderiscono alla normativa, calcolabile con la consueta formula: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2. Ovvero circa 3,2 Giga al mese.

