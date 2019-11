Black Friday Noitel Mobile: 15% di sconto sull’attivazione di una nuova SIM 4G

Annunciato circa mezz’ora fa sulla propria pagina Facebook ufficiale, Noitel ha deciso di offrire il 15% di sconto sull’attivazione di una nuova SIM 4G Noitel Mobile.

Lo sconto è applicabile su qualsiasi offerta venga attivata nella giornata di oggi (salvo eventuali proroghe) tra quelle attualmente in catalogo, ovvero Step, Next Step, Voice Plus, Explore e Xplore All.

Step 2,99€

L’offerta prevede 2 GB di traffico internet, 300 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 10 SMS a 2,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente per rinnovare l’offerta, viene applicata la tariffazione del Piano Base 30. Minuti e SMS possono essere utilizzati, senza limitazioni, anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 1 GB (a sessioni di 64 KB).

Next Step 4,99€

L’offerta prevede 5 GB di traffico internet, 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 50 SMS a 4,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente per rinnovare l’offerta, viene applicata la tariffazione del Piano Base 30. Minuti e SMS possono essere utilizzati, senza limitazioni, anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 2 GB (a sessioni di 64 KB).

Voice Plus 5,99€

L’offerta prevede 1 GB di traffico internet, minuti illimitati di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 10 SMS a 5,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente per rinnovare l’offerta, viene applicata la tariffazione del Piano Base 30. Minuti e SMS possono essere utilizzati, senza limitazioni, anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 1 GB (a sessioni di 64 KB).

Xplore 9,99€

L’offerta prevede 20 GB di traffico internet, minuti illimitati di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 10 SMS a 9,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente per rinnovare l’offerta, viene applicata la tariffazione del Piano Base 30. Minuti e SMS possono essere utilizzati, senza limitazioni, anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 4 GB (a sessioni di 64 KB).

Xplore All 11,99€

L’offerta prevede 30 GB di traffico internet, minuti illimitati di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (senza scatto alla risposta, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 10 SMS a 11,99 euro al mese.

In caso di credito insufficiente per rinnovare l’offerta, viene applicata la tariffazione del Piano Base 30. Minuti e SMS possono essere utilizzati, senza limitazioni, anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è previsto un limite mensile di 5 GB (a sessioni di 64 KB).

Il Piano Base 30, applicato in caso di traffico extrasoglia o di disattivazione della propria offerta a pacchetto, prevede: 30 centesimi al minuto per le chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (tariffate senza scatto alla risposta, con tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi), 30 centesimi per singolo SMS e 30 centesimi per MB consumato.

La navigazione su rete 4G Vodafone prevede velocità massima (teorica) di 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload. Le SIM Noitel hanno validità 24 mesi dall’attivazione o dall’ultima ricarica. Ogni cliente privato Noitel può attivare massimo 4 SIM, oltre questa soglia andrà fatta richiesta direttamente all’operatore.

