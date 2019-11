Sì, Pronto!?! by Rabona lancia i gettoni “Sì” e la nuova offerta “Parola”

Con una nota stampa diffusa in serata Rabona ha annunciato la nascita dei gettoni “Sì” per le offerte del brand Sì, Pronto!?! by Rabona. La prima di queste offerte ad essere lanciata è “Parola”.

Come per i Goal di Rabona, i gettoni Sì sono dei crediti virtuali consumabili in servizi da parte dei clienti Sì, Pronto!?!, nello specifico ogni gettone Sì può essere utilizzato per un minuto di conversazione, per l’invio di un SMS o per 1 MB di traffico dati.

La prima offerta a sfruttare questo meccanismo è “Parola“, che mette a disposizione 30.000 Sì (ovvero 30.000 gettoni) al costo di 5,99 euro al mese.

Il costo iniziale da sostenere per l’acquisto di questa offerta con nuova numerazione o portabilità da altro gestore è di 21 euro, di cui 15 per la SIM e 5 di ricarica obbligatoria per poter coprire il costo del primo canone.

Insieme all’attivazione viene erogato un credito bonus di 25 euro, valido per 12 mesi e non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta.

Non comunicando direttamente questa informazione, ricordiamo che la formula da utilizzare per calcolare i quantitativi di GB utilizzabili in Roaming in UE per le offerte Sì, Pronto!?! by Rabona è la seguente: costo mensile dell’offerta (Iva esclusa) diviso 4,5 (costo di un GB all’estero) per 2.

Se invece preferite calcolarlo con l’Iva già inclusa, basta usare questa formula: costo dell’offerta (IVA inclusa) diviso 5,49 per 2. Per l’offerta Parola, significa avere a disposizione fino a 2,1 Giga ogni mese.

Parola va ad affiancarsi alle altre due proposte lanciate lo scorso 19 novembre (senza il meccanismo dei gettoni):

Chi è: al costo mensile di 4,99 euro, mette a disposizione 2.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 20 SMS e 20 Giga in 4G.

Pronto: al costo mensile di 3,99 euro, mette a disposizione 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 10 SMS e 10 Giga in 4G.

