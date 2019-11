Tiscali Mobile: abbiamo testato il 4G Full con velocità fino a 150 Mbps (in arrivo tra pochissimi giorni)

Dopo la nostra anticipazione della scorsa settimana, con cui abbiamo svelato come sarà il 4G di Tiscali Mobile, con le due varianti “Basic” e “Full”, oggi torniamo su questo tema per due motivi: il primo perché l’attesa è ormai davvero terminata, il secondo è che abbiamo già potuto testare il 4G e sembra promettere davvero bene.

Partiamo dicendo che la prossima settimana si preannuncia davvero molto interessante, visto che da una parte avremo la conferenza stampa di CoopVoce a Milano (da dove ci auguriamo possa emergere qualche anticipazione sul futuro da Full MVNO) fissata per mercoledi 4 dicembre, dall’altra l’apertura alla rete 4G per tutti i clienti Tiscali Mobile.

Dalle informazioni in nostro possesso, per l’abilitazione è questione davvero di pochi giorni, con molta probabilità entro mercoledi si starà già discutendo delle prestazioni della rete.

E proprio su quest’ultima ci soffermiamo. Stando a quanto comunicato da Tiscali via social network lo scorso 20 novembre, i test su rete 4G erano in corso e abbiamo scoperto che qualche fortunato cliente è già abilitato.

Tra questi c’è anche un nostro collaboratore, con cui ieri abbiamo organizzato una intera giornata di speedtest per vedere come va la rete 4G Tiscali Mobile e le primissime impressioni.

Ricordiamo che, come detto ad inizio articolo, sono due i profili 4G che verranno attivati in base all’offerta presente sulla propria utenza. C’è il 4G Basic, che avrà una velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload e il 4G Full, che a giudicare dai nostri speedtest, dovrebbe attestarsi a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Come va la rete 4G Tiscali?

Le prime impressioni sono davvero molto buone. Eccoci allora a condividere con tutti Voi una serie di speedtest effettuati nella giornata di ieri a Milano, tutti sotto rete 4G Tiscali (quindi TIM) e tutti a pieno segnale (con un iPhone 6S che supporta LTE Cat. 6 fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload).

Primo speedtest effettuato con l’applicazione nPerf alle 11:29 del mattino e si parte subito con un interessante download medio di 144,9 Mbps e un upload medio di 42,6 Mbps.

Ci spostiamo su un’altra nota applicazione (Speedtest by Ookla) e alle 12:27 il risultato rimane molto simile al precedente: 147 Mbps in download e 38,6 in upload, a cui segue un secondo test subito dopo, con 140 Mbps in download e 38,3 Mbps in upload.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Si prosegue nel primo pomeriggio (con nPerf) e il risultato alle 14:46 si attesta ancora una volta oltre i 140 Mbps (download medio di 145,1 Mbps e upload medio di 45,1 Mbps).

Anche in orari più “complicati” come pomeriggio e sera, i risultati sono di tutto rispetto. Ci spostiamo questa volta su un’altra famosa applicazione (Open Signal) e vediamo che non si scende mai sotto i 110 Mbps in download.

Chiudiamo questa carrellata di speedtest con l’ultimo effettuato in serata con l’app Speedtest by Ookla, con 134 Mbps in download e 43,1 in upload.

Numeri che fanno ben sperare e che inserirebbero di diritto Tiscali Mobile tra gli operatori mobili virtuali sotto rete TIM più performanti, insieme a CoopVoce e Fastweb Mobile (che a breve lascerà la rete TIM per quella Wind Tre).

Naturalmente la situazione può variare e anche di molto in base alle zone in cui ci si trova e in primis alla copertura di TIM, alla potenza del segnale, al modello di smartphone utilizzato etc.

L’attesa sta finalmente per terminare, ancora pochissimi giorni di pazienza e arriverà ufficialmente il 4G per tutti i clienti Tiscali Mobile, anche se non è ancora noto quali piani tariffari usufruiranno del 4G Basic e quali del 4G Full. Non mancheremo di aggiornarvi in tempo reale appena arriverà la comunicazione ufficiale.

Non perdere nemmeno una notizia, i nostri approfondimenti e le anteprime esclusive, unisciti alle oltre 2.900 persone che hanno scelto di ricevere le notifiche di nuove pubblicazioni in tempo reale con il nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici su Facebook e Twitter